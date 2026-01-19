Die Zahl der Todesopfer steigt bei Hochgeschwindigkeitsunfall Südspaniens auf 21: "Eine Nacht tiefen Schmerzes"

HQ

Wie bereits berichtet, forderte ein Hochgeschwindigkeitsunfall in Südspanien zunächst sieben Todesopfer. Nun bestätigen die Behörden, dass die Zahl der Todesopfer auf 21 gestiegen ist, mit etwa 100 Verletzten, darunter 25 in schwerem Zustand, nachdem zwei Züge am Sonntagabend in der Nähe von Adamuz in der Provinz Córdoba entgleisteten.

Der spanische Premierminister Pedro Sánchez sagte, er verfolge die Rettungsaktionen genau und habe sein Tagebuch geräumt, um sich auf die Tragödie zu konzentrieren. König Felipe VI. und Königin Letizia überwachen ebenfalls die Lage, während Militär- und Notfallteams an der Absturzstelle helfen.

Pedro Sánchez über X: "Heute Nacht ist eine Nacht tiefen Schmerzes für unser Land wegen des tragischen Eisenbahnunfalls in Adamuz. Ich möchte den Familien und Angehörigen der Opfer mein aufrichtigstes Beileid aussprechen. Keine Worte können solch großes Leid lindern, aber ich möchte, dass sie wissen, dass das ganze Land in dieser äußerst schwierigen Zeit an ihrer Seite steht. Alle Rettungsdienste arbeiten koordiniert und ohne Ruhe."

Bei der Kollision war ein Iryo-Zug von Málaga nach Madrid verwickelt, der entgleiste und einen zweiten Renfe-Zug von Madrid nach Huelva von den Gleisen und einen Damm hinunterstieß. Einige Fahrgäste nutzten Nothämmer, um aus umgestürzten Waggons zu entkommen. Örtliche Krankenhäuser behandeln die Verletzten, während die Bewohner von Adamuz Notaufnahmezentren eröffnet haben, um Überlebende zu beherbergen.

Verkehrsminister Oscar Puente bezeichnete die Entgleisung als "wirklich seltsam" und wies darauf hin, dass sie auf einem gerade Streckenabschnitt stattfand, der kürzlich erneuert worden war. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt, und der Zugverkehr zwischen Madrid und Andalusien bleibt ausgesetzt, während die Ermittlungen andauern....