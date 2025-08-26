Die Worldsoul-Saga von World of Warcraft wird in den 2020er Jahren abgeschlossen

HQ

Wenn man bedenkt, dass World of Warcraft: The War Within im Sommer 2024 gestartet wurde und World of Warcraft: Midnight für 2026 geplant ist, scheint es nur natürlich, dass das dritte und letzte Kapitel in der laufenden Worldsoul Saga im Jahr 2028 erscheinen wird, oder? Wir wissen es noch nicht mit Sicherheit, da Blizzard seine Bemühungen voll und ganz auf den kommenden zweiten Teil konzentriert hat, Midnight, eine Erweiterung, die der Welt letzte Woche auf der Gamescom gebührend vorgestellt wurde.

Da dies der zweite Teil einer großen Trilogie von Ereignissen sein wird, haben wir mit Ely Cannon, dem Art Director von Blizzard, und dem technischen Director Frank Kowalkowski gesprochen, um mehr über die kommende Erweiterung zu erfahren, wobei Cannon erklärt, wie sie mit der Erwartung umgehen, einen Mittelteil zu liefern, der weiterhin Spannung und Entwirrung der Erzählung liefern muss, während große Enthüllungen für den epischen Abschluss im letzten Kapitel, bekannt als The Last Titan, aufbewahrt werden.

Cannon erklärte: "Ja, also alles, was wir jetzt tun, ist wirklich der Abschluss von 20 Jahren Geschichtenerzählen. Wir knüpfen also nicht nur an die neuesten Geschichten an, sondern leiten auch zu dem Rest dessen über, was wir in der Trilogie erzählen müssen. Ich denke, wir versuchen, sehr vorsichtig zu sein, um hier eine evokative, fesselnde Geschichte zu erzählen, aber auch die nächsten Phasen für die Geschichte vorzubereiten, die sie erzählen wollen. Ich werde Ihnen nicht zu viel darüber verraten, was das ist, aber ich kann Ihnen sagen, es ist sehr aufregend und die Dinge, die kommen, werden wirklich großartig sein."

Aber das war noch nicht alles, denn wir haben nachgefragt, ob The Last Titan in den 2020er Jahren auf den Markt kommen wird oder ob Blizzard einen längeren Startplan für diese folgende Erweiterung hat? Kowalkowski gab uns eine sehr klare Antwort auf die Frage, ob The Last Titan in diesem Jahrzehnt auf den Markt kommen wird, und fügte einfach hinzu: "Ja."

Sehen Sie sich das vollständige Interview mit Cannon und Kowalkowski unten an.