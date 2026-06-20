Die Welt von Vampire Survivors wird mit Comics und einem Graphic Novel erweitert

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Poncle hat in letzter Zeit viele verschiedene Wege und Expansionsmöglichkeiten erkundet. Dazu gehören thematische Versionen von Spielen, die die Grundformel von Vampire Survivors verwenden, darunter Warhammer Survivors und das kürzlich angekündigte Jujutsu Kaisen-Projekt. Darüber hinaus gibt es weiterhin Pläne, das Vampire Survivors -Franchise sowohl in Form des Roguelike-Deckbuilders Vampire Crawlers als auch in einer neuen Zusammenarbeit mit dem Comicverlag Titan Comics weiterzuentwickeln.

Uns wird erzählt, dass Poncle und Titan Comics sich für eine Reihe von Comics und einen Graphic Novel zusammentun, der auf der Welt von Vampire Survivors basiert. Für den Comic wird es eine vierteilige Serie sein, die im September startet und schließlich zu einem gemeinsamen Graphic Novel führt, der die gesamte Geschichte in einem Buch zusammenfasst und im März 2027 erscheint.

Worum es in der Geschichte gehen wird, erwähnt eine Pressemitteilung: "In dieser neuen Geschichte begeben sich vertraute Überlebende durch verfluchte Reiche voller unaussprechlicher Kreaturen, verborgener Vergangenheiten und zunehmend bizarrer werdender Geheimnisse, während sie beginnen, Geheimnisse zu entdecken, die nie gefunden werden sollten. Während sie Antworten suchen und Monster in einer endlosen Bibliothek, einer verdorbenen Molkerei und sogar einem verrückten Wald bekämpfen, beginnt sich endlich eine schreckliche und schockierende Wahrheit zu offenbaren... "

Die Geschichte wird vom Nottingham-Schöpfer David Hazan verfasst und mit Zeichnungen von Jimmy Kucaj gestaltet, wobei dieses Duo zuvor gemeinsam an Dread the Halls gearbeitet hat. Die erste Ausgabe erscheint am 9. September und das Cover-Artwork ist unten zu sehen.

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