Warhammer Survivors Vorschau: Ein hektischer, stilistischer Zeitfresser

HQ

Warhammer Survivors ist nicht schüchtern wegen des Spiels, das es emuliert. Wenn du wie ich Vampire Survivors noch nicht gespielt hast und wissen willst, worauf du dich mit dieser neuen Bullet Heaven-Veröffentlichung von Auroch Digital einlässt, ist das Konzept ziemlich einfach. Du kämpfst gegen Horden von Gegnern in einem von zwei Warhammer-Universen, erhältst Fähigkeiten und Power-ups, bis du schließlich überrannt wirst.

Das Spiel lässt dich entweder im Warhammer 40.000- oder Age of Sigmar-Universum spielen und bekommst verschiedene Helden, Gegner, Gegenstände und mehr, je nachdem, für welches du dich entschieden hast. Wir haben beides ausprobiert, und wenn du völlig neu bist, fällt es schwer, nicht zu empfehlen, Warhammer 40.000 zu starten. Es ist nicht nur das bekanntere Setting, sondern auch die Mechaniken des ersten Helden Malum Caedo (ebenfalls in Warhammer 40,000: Boltgun) wirken deutlich anfängerfreundlicher. Sein grundlegender Kettenschwertangriff deckt deinen Rücken und die Gegner vor dir ab, während Naeve Blacktalons Axtangriffe nur die Gegner bekämpfen, denen sie gegenübersteht. Zugegeben, sie geben ihnen etwas Widerstand, aber ich wurde beim ersten Versuch mit Naeve leicht überrannt, konnte aber als Malum etwas länger überleben.

HQ

Wie gesagt, ich habe nichts von Vampire Survivors oder irgendeinen der anderen Spiele seitdem gespielt. Ich weiß aber, was der allgemeine Kern ist, und auch hier hat Warhammer Survivors nichts zu verbergen, wie es funktioniert. Du tötest Feinde, sammelst Edelsteine von ihren Leichen und nutzt sie als XP, um deinem Charakter neue Fähigkeiten zu geben oder die vorhandenen zu verstärken. Je stärker du wirst, desto mehr Edelsteine brauchst du, um aufzusteigen, und mehr Horden kommen auf dich zu, bis du umzingelt bist – gefangen in einem Strudel chaotischer Aktion, da du nicht weißt, welche Explosionen du selbst auslöst und welche von einem Skaven gesendet werden, der dich überraschen will. Chaos ist der Ort, an dem Vampire Survivors aufblüht, und das gilt auch für Warhammer Survivors. Das erste langsame Herumlaufen in einem Lauf ist ziemlich nach den Zahlen, aber wenn du vorankommst und dich mehr zu einer Ein-Mann-oder-Ein-Frau-Armee machst, wirst du schnell erkennen, wo das tägliche Brot des Spiels liegt.

Werbung:

Das Gameplay bietet nicht viel Tiefe, da es einfach darin besteht, dorthin zu klicken, wohin man will, oder sich mit WASD zu bewegen und die automatisch feuernden Waffen die Gegner vor sich bekämpfen zu lassen. Es weckt vielleicht nicht das Interesse von jemandem, der ein extrem praktisches Erlebnis möchte, aber die Action bleibt temporeich und fesselnd, auch wenn man manchmal eher ein Beobachter als ein aktiver Teilnehmer an all den Xenos-Tötungen ist. Das ist jedoch der Reiz von Bullet Heaven oder Vampire Survivors-ähnlichen Spielen für diejenigen, die sie spielen. Sie wollen nicht unbedingt jeden ankommenden Tyraniden-Schlag parieren, sondern wollen stattdessen mehr taktische Entscheidungen bezüglich ihres Builds und ihrer Bewegung treffen. Indem er bestimmte Spielentscheidungen weglässt, die man von einem Spiel wie diesem erwartet hätte, kann Auroch sich darauf konzentrieren, das, was man kontrollieren kann, wichtiger zu machen.

Warhammer Survivors ist ein unglaublich stilvolles Spiel. Es ist leicht zu sagen, es seien nur Vampire Survivors mit Warhammer-Skin, und das stimmt, aber Fans der IP von Games Workshop werden sich freuen, wie detailliert die Sprites der Gegner und Helden, die Waffendesigns, ihre Funktionen und die Fähigkeiten vorhanden sind. Es ist schwer, ohne Vampire Survivors wirklich zu sagen, was sonst noch heraussticht, aber wenn du dich nach einem Spiel mit einem ähnlichen Erlebnis sehnst und Warhammer-Fan bist, hast du hier das Beste aus beiden Welten.

Da wir nicht zu tief in die Demo eintauchen können, sollte der erste Eindruck von Warhammer Survivors stark und süchtig machend sein. Es sollte dich beunruhigen, wie viele Stunden du mit diesem Spiel verbringen wirst und dich selbst davon überzeugen, nur noch einen Durchlauf zu machen, bis die Sonne an einem weiteren unnötig heißen Sommertag aufgeht. Warhammer Survivors schafft es, diese Sorge über "verschwendete" Stunden zu erzeugen, aber sind sie wirklich verschwendet, wenn man beim Spielen viel Spaß hat? Es ist ein Zeitfresser, bei dem du dich immer wieder gegen endlose Horden von Gegnern werfen kannst. Man kann permanente Charakter-Upgrades bekommen, aber der Hauptspaß besteht darin, der Zufälligkeit jedes Durchlaufs nachzugeben. Du könntest schnell einen Tag machen. Wahrscheinlich wirst du es tun, aber du wirst Spaß daran haben, durch eine trostlose Welt zu streifen oder durch die Stätte eines bösen Rituals zu streifen und Feinde in den Wind zu jagen. Dieser sofortige Hook ist etwas, das Warhammer Survivors in seiner Demo erreicht, und ich hoffe, dieser Hook ist stark genug, um dich stundenlang zu beschäftigen, selbst wenn mein Zeitplan auf Kosten geht.

Werbung: