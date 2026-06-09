Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton wird später in diesem Jahr ein Vampire Survivors -ähnliches Erlebnis bieten

Kürzlich deutete der Entwickler Poncle an, dass sie eine Menge Projekte in der Pipeline haben, was viele dazu brachte, sich zu fragen, woran genau das kleine Indie-Team arbeitete. Wir haben nun teilweise eine Antwort, denn während des Nintendo Direct wurden wir mit Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton vertraut gemacht.

Dies ist ein Vampire Survivors-ähnliches Erlebnis, das in der Jujutsu-Kaisen-Welt spielt und den Spielern die Möglichkeit bietet, vertraute Charaktere und Gesichter zu nutzen, während sie Horden angreifender Gegner abwehren können, und mit einer ähnlichen Pixel-Art-Richtung.

Wir wissen, dass Poncle das Spiel entwickelt und Shueisha Games das Projekt veröffentlicht, aber uns fehlen genaue Details zu den Launchplänen. Dennoch wird es mindestens auf der Nintendo Switch 2 erscheinen und irgendwann 2026 erscheinen.