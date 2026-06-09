Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton wird später in diesem Jahr ein Vampire Survivors -ähnliches Erlebnis bieten
Poncle bringt seine ikonische Formel auf eine weitere IP.
Kürzlich deutete der Entwickler Poncle an, dass sie eine Menge Projekte in der Pipeline haben, was viele dazu brachte, sich zu fragen, woran genau das kleine Indie-Team arbeitete. Wir haben nun teilweise eine Antwort, denn während des Nintendo Direct wurden wir mit Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton vertraut gemacht.
Dies ist ein Vampire Survivors-ähnliches Erlebnis, das in der Jujutsu-Kaisen-Welt spielt und den Spielern die Möglichkeit bietet, vertraute Charaktere und Gesichter zu nutzen, während sie Horden angreifender Gegner abwehren können, und mit einer ähnlichen Pixel-Art-Richtung.
Wir wissen, dass Poncle das Spiel entwickelt und Shueisha Games das Projekt veröffentlicht, aber uns fehlen genaue Details zu den Launchplänen. Dennoch wird es mindestens auf der Nintendo Switch 2 erscheinen und irgendwann 2026 erscheinen.