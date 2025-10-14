Die Verlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern ist ins Stocken geraten, Real Madrid und Liverpool riechen Blut

HQ

Dayot Upamecano, 26-jähriger Innenverteidiger, könnte Bayern München im kommenden Sommer verlassen, wenn sein Vertrag ausläuft, denn Gerüchte und Berichte aus Deutschland besagen, dass der Franzose nicht daran interessiert ist, bei den Bayern zu bleiben, zu denen er 2021 kam, wenn der bayerische Klub seine Bedingungen nicht akzeptiert. Damit waren fast zehn Jahre in der Bundesliga beendet (er spielte früher für RB Leipzig, nachdem er von einem anderen Red-Bull-Team, RB Salzburg, gekommen war).

Auch der französische Nationalspieler mit bissauisch-guineischen Wurzeln, der den Spielstil von Sergio Ramos imitierte, könnte in seine Fußstapfen treten und zu Real Madrid wechseln, denn mehrere Medien aus Spanien berichten diese Woche, dass Real Madrid ihn genau verfolgt und sich bewusst ist, dass seine Verhandlungen mit den Bayern über eine Vertragsverlängerung ins Stocken geraten sind.

Real Madrid ist jedoch nicht der einzige Klub, der interessiert ist: Laut Fabrizio Romano auf seinem YouTube-Kanal (via TeamTalk) wird Liverpool auf dem Markt sein und auch PSG. Es ist eine interessante Situation, denn Liverpool möchte Upamecano als Ersatz für Ibrahima Konaté verpflichten, ihren Innenverteidiger, der ebenfalls im Juni 2026 ausläuft und voraussichtlich zu Real Madrid wechseln würde.

Angesichts der jüngsten Verletzungsserie von Konaté berichtet Cadena Ser jedoch, dass der spanische Klub das Interesse an Konaté verloren hat, wobei Upamecano eines der Hauptziele für Madrid im nächsten Jahr ist, wenn man bedenkt, dass er auch einer der engsten Freunde von Mbappé in der französischen Nationalmannschaft ist.