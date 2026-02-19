Die Vereinigten Staaten werden Truppen aus Syrien abziehen

HQ

Die Vereinigten Staaten bereiten sich darauf vor, ihre verbleibenden Truppen in den kommenden Monaten weitgehend aus Syrien abzuziehen, sagte ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses gegenüber der BBC. Dieser Schritt erfolgt, nachdem die syrische Regierung zugestimmt hat, die Führung bei der Terrorismusbekämpfung innerhalb ihrer Grenzen zu übernehmen, wodurch eine groß angelegte US-Militärpräsenz "nicht mehr erforderlich" ist. Rund 1.000 US-Soldaten befinden sich noch im Land.

US-Truppen sind seit 2015 in Syrien stationiert, um der Gruppe Islamischer Staat entgegenzuwirken. Anfang dieses Jahres hatten die Truppen bereits die al-Tanf-Garnison im Süden Syriens und die al-Shaddadi-Basis im Nordosten verlassen. Der Rückzug folgt auf den Zusammenbruch der Assad-Regierung im Jahr 2024 und eine geschwächte IS-Präsenz, zusammen mit einem Abkommen, das die kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte mit den syrischen Streitkräften integriert.

US- und türkische Soldaten diskutieren gemeinsam über die Bombardierung von ISIS-Stellungen. Aleppo, Syrien, 15. September 2017 // Shutterstock

Die Ankündigung fällt mit einer verstärkten US-Militäraktivität im Nahen Osten zusammen, insbesondere in der Nähe des Iran. Die Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und USS Gerald R Ford sowie Lenkwaffenzerstörer und Jagdflugzeuge wurden in die Region entsandt, wobei die Beamten auf Befehl Bereitschaft für mögliche Angriffe signalisieren. Inzwischen haben wir gerade die Nachricht erhalten, dass Polen seine Bürger aufgefordert hat, den Iran angesichts einer "sehr, sehr realen" Kriegsaussicht zu verlassen.

Laut Syrien hat die Diplomatie zugenommen, wobei US-Beamte syrische Führungspersönlichkeiten treffen, um Waffenstillstandsvereinbarungen aufrechtzuerhalten und die Anti-Terror-Bemühungen fortzusetzen. Außenminister Marco Rubio sprach kürzlich über die fortlaufende Zusammenarbeit mit dem syrischen Außenminister Asaad al-Shaibani und hob einen Wandel hin zu einem auf Bedingungen basierenden Übergang statt auf einen abrupten Rückzug hin...