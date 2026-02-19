Polen fordert die Bürger auf, Iran angesichts der "sehr, sehr realen" Kriegsaussicht zu verlassen

HQ

Der polnische Premierminister Donald Tusk hat die polnischen Bürger aufgefordert, den Iran umgehend zu verlassen, und gewarnt, dass die Aussicht auf einen aktiven Konflikt "sehr, sehr real" sei.

Auf einer Pressekonferenz sagte Tusk, die Spannungen in der Region könnten innerhalb von "wenigen, einem Dutzend oder mehreren Dutzend Stunden" eskalieren, und fügte hinzu, dass eine Evakuierung bald nicht mehr möglich sein könnte. "Unter keinen Umständen darf jemand in dieses Land reisen."

Der Premierminister betonte, dass frühere Krisen die Risiken gezeigt hätten, offizielle Warnungen zu ignorieren. Er rief die Polen im Iran auf, ohne Verzögerung abzureisen, und riet anderen, geplante Reisen abzusagen, wobei er warnte, dass im Falle eines "heißen Konflikts" die Behörden möglicherweise keinen sicheren Austritt aus dem Land garantieren können...