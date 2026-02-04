Die Utah Jazz haben in dieser Saison endlich ein Spiel in der NBA gewonnen

HQ

Das Beste am Basketball ist natürlich die NBA, und diese Saison war für die Utah Jazz hart. Sie hatten sechs Spiele in Folge verloren, doch das änderte sich schließlich, als sie auf heimischem Boden gegen die Indiana Pacers trafen. Utah Jazz gewann mit 131-122. Dies wurde von der finnischen YLE gemeldet.

Lauri Markkanen von Utah erzielte 27 Punkte und war der Beste im Spiel. Ein weiterer Utah-Spieler, Isaiah Collier, warf insgesamt 22 Pässe. Das ist wichtig, denn Collier spielte volle 48 Minuten und spielte über 20 Pässe... zum ersten Mal seit Magic Johnson. Johnson vollbrachte seine Leistung bereits 1991, als die Los Angeles Lakers gegen die Chicago Bulls antraten.