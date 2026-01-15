Die Utah Jazz aus der NBA verloren knapp gegen die Chicago Bulls, aber nur knapp

HQ

Basketball läuft in der NBA wie erwartet sehr gut. Utah Jazz musste gegen die Chicago Bulls antreten, und Jazz musste laut finnischer YLE ohne ihren finnischen Spieler Lauri Markkanen spielen.

Chicago gewann mit 128-126, also war es knapp. Die meisten Punkte erzielte Utahs Brice Sensabaugh (43 Punkte). Chicagos bester Spieler war Nikola Vučević, der 35 Punkte sammelte.

Utahs nächster Gegner sind die Dallas Mavericks, und das Spiel findet auf dem eigenen Boden der Mavericks statt. Die Utah Jazz haben in dieser Saison 14 Spiele gewonnen und belegen derzeit den 13. Platz in der Eastern Conference.