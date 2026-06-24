Die USA Congress billigen Maßnahme und verlangen, dass Präsident Donald Trump den Krieg im Iran beendet

HQ

Es scheint, als würde der US-Senat langsam genug von Präsident Donald Trumps Krieg mit dem Iran im Nahen Osten haben, was weltweite Folgen durch den Würgegriff auf die Straße von Hormus hat. BBC News berichtet, dass der republikanisch kontrollierte Kongress offiziell eine Maßnahme genehmigt hat, die von Trump verlangt, seinen Krieg gegen den Iran einzustellen oder die Zustimmung des Kongresses einzuholen, bevor er weitere militärische Maßnahmen einleitet.

Es sollte gesagt werden, dass dies zwar eine sehr kühne und offene Erklärung darüber ist, wie der US-Senat den laufenden Konflikt betrachtet, aber keine Maßnahme mit rechtlichem Gewicht, da es sich hauptsächlich um eine symbolische Forderung handelt.

Natürlich ist dieses Urteil bei Trump nicht besonders gut angekommen, der gegenüber Truth Social den Schritt als "schlecht getimt" betrachtete und meinte, der Senat habe "meine Arbeit nur noch schwieriger gemacht, aber ich werde sie auf die eine oder andere Weise erledigen, weil ich sie immer erledige!"

Trump behauptet sogar, er habe den Iran "an den 'Seilen'" und das Land sei "bereit, für den Herbst unterzugehen, bereit, uns praktisch alles zu geben".

<social>https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116802765132974094</social>

Wenn sie keine rechtliche Tragweite hat, fragen Sie sich vielleicht, warum diese Forderung ein so mutiger Schritt ist. Im Grunde ist dies das erste Mal, dass das Gesetz zur War Powers Resolution von 1973 von beiden Kammern des Kongresses seit seiner Einführung vor über 50 Jahren gestimmt wurde, was zeigt, dass der Senat von Trumps anhaltenden aggressiven Maßnahmen müde ist.