Die US-Einwanderungspolizei ICE wird während der Olympischen Winterspiele in Italien bei der Sicherheit helfen

Die ICE-Agenten der US-Einwanderungspolizei werden während der Winter-OLympics, die vom 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo in Italien stattfinden, bei den US-Sicherheitsoperationen unterstützen.

ICE wird laut der US-Einwanderungspolizei an AFP, wie von der finnischen YLE berichtet wurde, keine "Einwanderungsvollzugsmaßnahmen im Ausland durchführen".

"Die Homeland Security Investigations Division von ICE wird den Diplomatic Security Service des US-Außenministeriums und das Gastland bei der Untersuchung und Minderung der Risiken durch transnationale kriminelle Organisationen während der Olympischen Spiele unterstützen."

Wie erwartet hat dies in Italien viele Diskussionen ausgelöst, nachdem zwei Zivilisten bei Einwanderungskontrollen in Minneapolis, Minnesota, getötet wurden.

Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio sind bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am 6. Februar 2026 in Mailand anwesend.