Die Trainer äußern sich vor dem Old Firm-Duell am Sonntag

An diesem Sonntag ist wieder Old Firm Tag, wenn die Rangers Celtic im Ibrox empfangen – diesmal geht es um einen Platz im Halbfinale des Scottish Cups. Das spannende Spiel am vergangenen Wochenende endete mit einem 2:2-Unentschieden und hielt, was schlichtweg das beste Titelrennen seit Jahren war, gut ausgewogen. All das wird jedoch beiseitegelegt, da ein Platz bei Hampden auf dem Spiel steht.

Celtic FC

Celtic-Manager Martin O'Neill wird vor dem Spiel am Sonntag noch ein paar wichtige Entscheidungen treffen müssen, die erste ist, wer im Tor startet. Obwohl O'Neill bestätigte, dass Torwart Kasper Schmeichel wieder ins Training zurückkehrt, gab er nicht an, wer starten wird. Ersatztorwart Viljami Sinisalo hat in den letzten beiden Spielen der Hoops gespielt, aber es bleibt abzuwarten, ob er seinen Platz behält.

O'Neill sprach auch Kieran Tierneys Fitness nach einer Fußverletzung an, die er sich beim 2:1-Sieg gegen Aberdeen zugezogen hatte.

"Kieran, zum einen – obwohl die Verletzung an seinem Fuß abheilt, ist er einfach in jeder Hinsicht wund.

"Wir werden morgen sehen, wie es ihm geht."

Martin O'Neill – Vollständige Pressekonferenz

Rangers-Manager Danny Rohl bestätigte, dass sie an diesem Wochenende ein "volles Haus" im Training und "viele verfügbare Spieler" haben.

Zum ersten Mal seit acht Jahren steht Celtic kurz davor, die größte Auswärtsfanbase zu haben. Rohl gibt zu, dass die 7500 Celtic-Fans das Spiel beeinflussen können, besteht aber darauf, dass sein Team weiß, was sie tun müssen, um den Lärm der gegnerischen Fans auszublenden.

"Natürlich wird es Auswirkungen haben.

"Aber wir spielen die gleichen 50 Minuten wie letzte Woche, dann werden die 7500 Fans still sein."

Danny Rohl – Vollständige Pressekonferenz

Der Sieger des Blockbuster-Duells muss bis spät am Sonntagabend warten, um seinen Halbfinalgegner zu erfahren, denn St. Mirren trifft auf Partick Thistle, das um 19:30 GMT/20:30 MET beginnt.