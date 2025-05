"Die Stimme des Sports" stirbt in Spanien im Alter von 74 Jahren: Sein "Gol de Señor " in einem 12:1-Spiel wurde zur Kult-Ikone

HQ

"Goool de Señor! ". Für jeden Spanier eines bestimmten Alters sind diese Worte für immer in Erinnerung geblieben, mit der Stimme von José Ángel de la Casa, einem spanischen Journalisten, der von 1979 bis 2007 über 300 Fußballspiele der spanischen Nationalmannschaft im spanischen Nationalfernsehen kommentierte. "Die Stimme des Sports", wie ihn der RFEF (Königlicher Spanischer Fußballverband) beschrieb, ist im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, nachdem er jahrelang an Parkinson erkrankt war.

De la Casa wird für immer mit seinen Erzählungen über die Spiele der spanischen Nationalmannschaft verbunden sein, aber auch mit anderen Sportarten, die in TVE zu sehen sind, wie z.B. sechs Olympische Spiele (von 1984 bis 2004). Das wahrscheinlich berühmteste Spiel, das er kommentierte, war das 12:1-Spiel Spaniens gegen Malta am 21. Dezember 1983 in der EM-Qualifikation. Spanien musste mit 11 Toren Vorsprung gewinnen, um sich für die UEFA-Europameisterschaft im nächsten Sommer zu qualifizieren... Und das Wunder geschah.

Natürlich hat niemand damit gerechnet, dass so etwas gelingen könnte. Das Ergebnis war ein Moment der Euphorie für das Land und ein Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung der spanischen Nationalmannschaft, die von da an eine viel größere Unterstützung erhielt und bei der Europameisterschaft 1984 das Finale erreichte (0:2 gegen Frankreich). Es sollte noch einige Jahrzehnte dauern, bis zur Europameisterschaft 2008 und der Weltmeisterschaft 2010, aber dieses Spiel war unvergesslich in einem Land, das sich für den Fußball begeistert.

José Ángel de la Casa war der Kommentator des Spiels, und die Begeisterung in seiner Stimme, mit der er immer mehr Tore erzählte und mit einem Krächzen endete, als er das 12:1 von Juan Señor in der 84. Minute kommentierte, ist zu einer kulturellen Ikone in der Geschichte des Sports in Spanien geworden.