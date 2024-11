Die Spieler von Manchester United wollen, dass Ruud van Nistelrooy nach Amorim im Verein bleibt

HQ

Die Amtszeit von Ruud van Nistelrooy als Trainer von Manchester United wird kurz sein: Er befindet sich nur in einer Interimsposition, bis Rubén Amorim, der als Nachfolger von Erik ten Hag verpflichtet wurde, am 11. November zum englischen Klub wechselt.

Van Nistelrooy, von 2001 bis 2006 eine Legende von Manchester United, kehrte im vergangenen Sommer als Assistenztrainer zum Verein zurück und hat einen Vertrag in dieser Position, der für diese und die nächste Saison läuft. Aber seine Zukunft könnte fraglich sein, wenn Amorim sich entscheidet, seine eigenen Kollegen von Sporting zu holen.

SkySports hat enthüllt, dass es unter den Spielern von Man United eine Welle der Unterstützung gibt, van Nistelrooy im Verein zu halten. Es wäre jedoch schwierig, Platz für van Nistelrooy zu schaffen, wenn Amorim sein eigenes Team mitbringt, zu dem die langjährigen Assistenten Carlos Fernandes, Adelio Candido und Emanuel Ferro gehören.

Ruud van Nistelrooy ist bei seinem Wunsch, im Verein zu bleiben, geblieben: "Ich will helfen, ich will alles in meiner Macht Stehende tun, wie viele andere in diesem Verein, um für diesen Verein zu kämpfen."

Van Nistelrooys erstes Spiel als Trainer war ein Fest für die Zuschauer im Old Trafford, mit 5:2 gegen Leicester und dem Einzug in den EFL Cup. Aber das gestrige Premier-League-Spiel war ein enttäuschendes 1:1 gegen Chelsea und setzte damit den schlechtesten Saisonstart aller Zeiten für United fort.