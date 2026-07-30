Humanitäre Krise in Ceuta, da Tausende marokkanischer Migranten gleichzeitig die spanische Grenze überqueren

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Tausende Migranten aus Marokko haben die Grenze überschritten und die spanische Stadt Ceuta erreicht, eine Enklave an der marokkanischen Küste. Die meisten erreichten die Tarajal-Grenze schwimmen oder in aufblasbaren Geräten, und da Sicherheitskräfte völlig überwältigt sind und keine andere Wahl haben, als die Tore zu öffnen, um einen Engpass und eine Tragödie zu vermeiden, und Empfangszentren bereits seit Tagen voll besetzt sind, wandern nun Tausende von Migranten in der autonomen Stadt mit 83.500 Einwohnern umher.

Die Behörden von Ceuta haben die Zentralregierung gebeten, den nationalen Notstand in der Zone auszurufen, und die spanische Regierung erklärte, sie "mobilisieren alle notwendigen Ressourcen, arbeiten mit marokkanischen und internationalen Behörden zusammen und bereiten die notwendigen Maßnahmen vor, um die Normalität so schnell wie möglich wiederherzustellen".

Die Situation ist nicht beiläufig, sondern wahrscheinlich von der marokkanischen Regierung als Vergeltungsmaßnahme gegen Spanien inszeniert, indem sie ihre eigenen Bürger als Waffen einsetzt, ohne darauf zu achten, dass viele auf See sterben (60 Todesfälle im Meer beim Versuch, die Grenze zu überqueren, in den letzten 12 Monaten).

Die Ereignisse dieser Woche, die am Donnerstag explodierten, ähneln dem, was im Mai 2021 geschah, als geschätzt wird, dass 8.000 Einwanderer die Grenze überquerten, nachdem Marokko die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Weg nach Spanien absichtlich gelockert hatte (mit der Begründung, ihre Wachen seien "nach den Feierlichkeiten am Ende des Ramadan erschöpft" gewesen).

In jenem Jahr schickte Marokko diese Einwanderer, weil die spanische Regierung dem westlichen sahrauischen Präsidenten Brahim Ghali die Einreise in ein Krankenhaus in Spanien erlaubt hatte. Diesmal fällt die massive Ankunft von Migranten mit einem kürzlichen Besuch des spanischen Premierministers Pedro Sánchez in Algerien und einer politischen Vereinbarung zur Erhöhung der Gasimporte zusammen; Algerien und Marokko brachen die diplomatischen Beziehungen bezüglich der Souveränität der Westsahara, die Marokko beansprucht und gegen Algerien protestiert, indem sie die Polisario-Front unterstützen.