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Die Migrationskrise in Ceuta, einer spanischen Enklave an der Küste Marokkos, hat allerlei politische Reaktionen ausgelöst... und sogar eine diplomatische Krise zwischen Spanien und Italien. Giorgia Meloni, italienische Premierministerin, schrieb am Donnerstagabend, dass sie "außergewöhnliche Maßnahmen" ergreifen werden, darunter die Aussetzung des Schengen-Raums mit Spanien, was spanische Reisende dazu zwingen würde, ihre Pässe mitzunehmen und zusätzliche Grenzmaßnahmen zu ergreifen.

Der rechtsextreme Premierminister behauptet, die Bilder zeigen, dass "unkontrollierte illegale Einwanderung eine konkrete Bedrohung für die Sicherheit der europäischen Grenzen darstellt", und nach einem Gespräch mit dem italienischen Innenminister werden sie "mit außergewöhnlichen Maßnahmen eingreifen, um die Grenzen und die Sicherheit der Bürger zu schützen, einschließlich der Aussetzung des Schengen-Raums mit Spanien."

Antonio Tajani, Italiens Außenminister, stimmte ebenfalls der Schließung des Schengen-Raums für Spanien zu und verband die Ereignisse in Ceuta (die stark vermutet werden, von der marokkanischen Regierung mit Unterstützung der Vereinigten Staaten orchestriert worden zu sein, als politisches Instrument zur Erhöhung des Drucks auf Spanien nach einem jüngsten Handelsabkommen zwischen Spanien und Marokkos Rivalland Algerien) mit der Entscheidung der spanischen Regierung, "über 500.000 die Staatsbürgerschaft zu gewähren "irreguläre Einwanderer" laut Tajani, was nicht der Fall war: Zwischen April und Juni 2026 gewährte die spanische Regierung als außergewöhnliche Maßnahme Migranten in irregulären Situationen das Recht, ein Jahr lang zu wohnen und zu arbeiten sowie Zugang zu sozialen und Gesundheitsdiensten zu erhalten, gewährte ihnen jedoch keine spanische Staatsbürgerschaft.

Spaniens Außenminister José Manuel Albares hat den italienischen Botschafter eingeladen, um die Lage zu besprechen. Sogar nachts versuchen Hunderte Marokkaner, die Grenze in Ceuta und nun auch in Melilla zu überqueren. Zum Zeitpunkt des Schreibens sind mindestens zehn Migranten gestorben.