Die Situation in der Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A und Ligue 1 vor der Länderspielpause: Was steht in Europa noch auf dem Spiel?

Der Fussball ist in die erste Länderspielpause des Jahres und die erste seit November eingetreten. Von heute bis zum Wochenende vom 29. bis 30. März ruhen die nationalen Ligen, um internationale Spiele auszutragen (Viertelfinale der Nations League und Beginn der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Europa und Fortsetzung der Weltmeisterschaft 2026 in Südamerika).

Es ist ziemlich spät in der Saison, mit zehn oder weniger Spielen in allen fünf großen Ligen ( Premier League in England, LaLiga in Spanien, Serie A in Italien, Ligue 1 in Frankreich, Bundesliga in Deutschland ). Die Situation sieht jedoch ganz anders aus: Während es noch zu früh ist, um einen mathematischen Champion zu haben, haben einige Ligen bereits einen klaren Gewinner. Kurz gesagt, es müsste sehr schlecht laufen, damit Liverpool und PSG in diesem Jahr nicht die Meisterschaft gewinnen. In Italien, Spanien und sogar Deutschland ist der Wettbewerb inzwischen noch ziemlich offen...

Hier sehen wir uns die Situation in jeder der fünf großen Ligen an und was passieren könnte, wenn die Ligen Ende März und April wieder aufgenommen werden:

Premier League

10 verbleibende Spiele

1. Liverpool: 70 Punkte

2. Arsenal: 58 Punkte

3. Nottingham Forest: 54 Punkte

4. Chelsea: 49 Punkte

5. Manchester City: 48 Punkte

6. Newcastle: 47 Punkte

Da Liverpool mit 12 Punkten Vorsprung auf Arsenal führt, ist es so gut wie sicher, dass Arne Slot seinen ersten Titel als Trainer von Liverpool gewinnen wird... und Salah, Alexander-Arnold und van Dijk ihren letzten Titel mit den Reds. Eine dominante Leistung über das ganze Jahr, die die Fans die Enttäuschungen der letzten Woche vergessen lassen wird.

Es wird ein hartes Rennen werden, um unter den Top 4 Teams zu landen und sich einen Platz in der Champions League im nächsten Jahr zu sichern... vor allem für den jüngsten englischen Meister, Manchester City, der sich als Fünfter derzeit mit der Teilnahme an der Europa League begnügen müsste.

In der Zwischenzeit scheinen die drei unteren Plätze, mit dem Abstieg in die Championship, zu diesem Zeitpunkt so gut wie fixiert, mit einem großen Abstand zwischen Ipswich und Leicester und den Wolves.

17. Wolves: 26 Punkte

18. Ipswich: 17 Punkte

19. Leicester City: 17 Punkte

20. Southampton: 9 Punkte

LaLiga

10 Spiele verbleibend

1. Barcelona: 60 Punkte (mit einem Spiel weniger)

2. Real Madrid: 60 Punkte

3. Atlético de Madrid: 56 Punkte

4. Athletisch: 52 Punkte

5. Villareal: 44 Punkte (mit einem Spiel weniger)

Die spanische Liga ist neben der italienischen die engste. Der FC Barcelona führt mit der gleichen Punktzahl wie Real Madrid... aber einen viel besseren Torschnitt und ein Spiel in der Hand (es wird am 27. März ausgetragen, da das Spiel vor zwei Wochen aufgrund des Todes des Mannschaftsarztes verschoben wurde).

Dank Barcelonas perfekter Serie in letzter Zeit (in diesem Jahr noch ungeschlagen) haben sie sehr gute Chancen, den Titel zu gewinnen, aber Titelverteidiger Real Madrid ist sehr nah dran, und sie haben eine gute (vielleicht endgültige) Chance auf das nächste Clásico im Mai... und sogar Atlético de Madrid, das trotz der herben Niederlage gegen Barça am Sonntag immer noch Chancen hat.

Auch der untere Teil der Tabelle ist sehr unterhaltsam, mit fünf Mannschaften, die zwischen 25 und 28 Punkten liegen, darunter Valencia (Meister 2004, das letzte Mal, dass eine andere Mannschaft als Madrid, Barça und Atleti gewann).

15. Espanyol: 28 Punkte

16. Valencia: 28 Punkte

17. Alavéz: 27 Punkte

18. Leganés: 27 Punkte

19. Las Palmas: 25 Punkte

20. Valladolid: 16 Punkte

Serie A

9 Spiele verbleibend

1. Inter: 64 Punkte

2. Napoli: 61 Punkte

3. Atalanta: 58 Punkte

4. Bolonia: 53 Punkte

5. Juventus: 52 Punkte

6. Lazio: 51 Punkte

Neben der spanischen Liga ist der Italiener am spannendsten, da Inter einen knappen Vorsprung vor Napoli und Atalanta hat, die beide Chancen auf den Titelgewinn haben. Um die Champions-League-Plätze zu kämpfen, wird der Kampf noch enger, da Juventus trotz der jüngsten Niederlagen sehr nah dran ist.

Bundesliga

8 Spiele verbleibend

1. Bayern: 62 Punkte

2. Leverkusen: 56 Punkte

3. Mainz 05: 45 Punkte

4. Frankfurt: 45 Punkte

5. Leipzig: 42 Punkte

Auch in der deutschen Königsklasse wird es spannend. Während die Bayern nach der Niederlage im Vorjahr gegen Xabi Alonsos Bayer Leverkusen sehr gute Chancen auf den Titelgewinn haben, haben sie mit 6 Punkten Vorsprung auf Bayer nicht allzu große Chancen.

Am vergangenen Sonntag gelang Leverkusen in den letzten fünf Minuten des Spiels gegen Stuttgart (4:3-Endstand) ein beeindruckendes Comeback, während die Bayern gegen Union Berlin ein Remis kassierten, das den Wettbewerb spannender macht, auch wenn keine andere Mannschaft eine Chance hat.

Ligue 1

8 verbleibende Spiele

1. PSG: 68 Punkte

2. Marseille: 49 Punkte

3. Monaco: 47 Punkte

4. Nizza: 47 Punkte

5. Lyon: 45 Punkte

Die französische Liga bietet wieder wenig Überraschungen: PSG führt mit großem Abstand vor dem Zweitbesten Marseille. Es wird einige Zeit dauern, bis ein anderes Team die Dominanz von PSG beendet, nachdem es in den letzten zehn Jahren mit Ausnahme von 2017 (Monaco) und 2021 (Lille) jede Liga gewonnen hat