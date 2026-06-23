Die Sheep Detectives werden morgen zu Prime Video kommen

Amazon MGM Studios hat eine der schnellsten Abwicklungen, wenn es darum geht, seine Kinoprojekte auf die Streaming-Plattform Prime Video zu bringen, da wir normalerweise nur etwa sechs Wochen warten müssen, bis dies passiert.

Zu diesem Zweck wurde nun bekannt gegeben, dass nach dem Start von The Sheep Detectives Anfang Mai der von Hugh Jackman inszenierte Film offiziell ab morgen, am 24. Juni, auf Prime Video erscheinen wird.

Ja, nach einem eher mittelmäßigen Kinoeinschlag, bei dem der Film weltweit 126 Millionen Dollar einspielte, feiert der Film diese Woche sein Streaming-Debüt, in dem wir Jackmans Hirten kennenlernen und sehen, wie seine Schafherde sich zusammenschließen, um seinen frühen Mord aufzuklären.

Wenn Sie mit The Sheep Detectives nicht vertraut sind, sehen Sie sich unten den Trailer zum Film an.