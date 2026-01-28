Die Schweizer Eishockeyliga-Mannschaft Ambri-Piotta verpflichtet den Finnen Jussi Tapola als neuen Cheftrainer.

HQ

Das Eishockeyteam Ambri-Piotta hat eine Ankündigung gemacht, wie von der finnischen YLE berichtet, dass Ambri-Piotta einen neuen Cheftrainer für den Rest der Saison verpflichtet hat.

Zuvor war Jussi Tapola Trainer bei SC Bern, wurde aber im vergangenen Oktober entlassen. Tapola wird Pasi Puistola und auch Saku Martikainen unterstützen, der bereits Teil des Teams ist. Leider bedeutet das auch, dass Eric Landry und Rene Matte entlassen wurden.

Die Schweizer Eishockeyliga umfasst 14 Teams, und Ambri-Piottas aktueller Platz liegt auf Platz 13. Mit anderen Worten: Kein Wunder, dass das Management des Teams einige Veränderungen vornehmen wollte.