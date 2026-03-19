Die San Diego Comic-Con Málaga 2026 kündigt Termine, Erweiterungen und Verbesserungen an

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Die San Diego Comic-Con Málaga bereitet sich bereits auf die zweite Ausgabe vor. Dies geschieht nach der ersten Veranstaltung im vergangenen September, die rund 100.000 Besucher anzog und sich als großartig im Gemeinschaftsgeist, sehr gut inhaltlich und in der Organisation ziemlich chaotisch erwies. Und genau dieses Versprechen einer besseren Organisation, gestützt auf einen Managementwechsel, ist eines der wenigen bisher bekannten Details über die Veranstaltung.

Aber heute Morgen wurde die San Diego Comic-Con Málaga 2026 offiziell enthüllt. Wir von Gamereactor, die Ihnen bereits die beste Berichterstattung über SDCCM 2025 geliefert haben, haben es live berichtet, um Ihnen hier die neuesten Updates zu bringen.

Die Veranstaltung stellte erstmals David Glanzer vor, der im letzten Jahr anwesend war und die Marke SDCC International als Leiter für Kommunikation und Strategie vertritt. Über "eine Veranstaltung, die in Spanien und Europa neu war", sagte er, sie seien vom Ergebnis und von den Menschen in Andalusien beeindruckt und versprachen "noch bessere Erlebnisse" in diesem Jahr.

Fernando Piquer, der neue Direktor des SDCCM, betrat daraufhin die Bühne, um den Fans und den Organisatoren zu danken, bevor er Fehler eingeräumt hat:

"Letztes Jahr haben wir einige sehr spezifische Lektionen gelernt, und ich möchte klarstellen: Es gab Dinge, die nicht so liefen, wie wir es uns erhofft hatten, und ab diesem Jahr übernehme ich die Verantwortung dafür (...) Ich danke dir, dass du uns an hohe Standards hältst."

Anschließend kündigte er an: Die San Diego Comic-Con Málaga findet vom 1. bis 4. Oktober 2026 statt.

Piquer beschrieb anschließend eine Erweiterung der Ausstellerfläche um eine neue 9.000 Quadratmeter große Halle, mit dem Ziel, die Ausstellungsfläche des Vorjahres zu verdoppeln. Ähnlich wird auch Artists Alley aus Halle H ausziehen, um einen eigenen erweiterten temporären Raum "für ein besseres Erlebnis für die Künstler" zu haben.

Ebenso wird Gaming Plaza (der Videospielbereich) ebenfalls aus der Ausstellungshalle herausziehen und eine eigene Zone mit eigenen Eingängen erhalten, um sie "flüssiger und geordneter" zu gestalten. Damit "die Warteschlangen, ich musste sie erwähnen, geordneter sind. Aber ich warne euch: Es wird Warteschlangen geben" (für die begehrtesten Stars). Und dann verriet er einen Vornamen: Simon Bisley (Lobo) wird auf der SDCCM 2026 sein, weil man sich anstellen muss, um sein Autogramm zu bekommen.

Abschließend kündigt Piquer ein verbessertes Catering-Angebot an, das umfangreicher und für Fans erschwinglicher ist. "Wir wollen, dass die Fans gehen und sagen: Ich will das nächstes Jahr wieder erleben"

Ticket- und Akkreditierungsverkaufsdaten werden sehr bald bekannt gegeben. Die Teilnehmer der ersten Ausgabe im Jahr 2025 haben Vorrang.

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