Bessere Organisation für die San Diego Comic-Con Malaga 2026 mit dem neuen Geschäftsführer

Letztes Jahr fand die erste Ausgabe der San Diego Comic-Con Malaga statt (die erste außerhalb San Diegos in der Geschichte), eine Veranstaltung, die von Anfang an die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich zog, mit international renommierten Persönlichkeiten und umfangreicher Aufmerksamkeit von Gamereactor. Obwohl die erste Veranstaltung nicht perfekt war und viele Teilnehmer mit der Organisation nicht sehr zufrieden waren, schreitet die Convention voran, und mit der Ernennung von Fernando Piquer zum neuen Geschäftsführer wurde sehr deutlich gemacht, dass die Absicht ist, sich mit jeder Ausgabe weiter zu verbessern (es gibt vorerst einen Vertrag bis 2026).

Piquer verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Animation, Videospiele und Esport. Er war Director of Global Strategy bei Movistar KOI sowie Gründer und CEO des Esports-Teams Movistar Riders, neben weiteren bedeutenden Positionen in der Unterhaltungsbranche.

Laut Piquer "wird die Ausgabe 2026 ein großer Sprung nach vorn sein. Wir werden die Organisation stärken, das Publikumserlebnis verbessern und die San Diego Comic-Con Málaga als Popkultur-Event in Spanien und als wichtigen kulturellen Motor für die Stadt Málaga festigen."

Die Veranstaltung 2025 war ein durchschlagender Erfolg mit 95.784 Teilnehmern und internationalen Gästen wie Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Jim Lee, Norman Reedus, Nobuo Uematsu, Elle Fanning, Jared Leto und Aaron Paul und brachte 44,3 Millionen Euro ein.

Das Datum für die diesjährige Ausgabe und die ersten Gäste werden in Kürze bestätigt, aber... Werden wir Sie auf der San Diego Comic-Con Málaga 2026 sehen?