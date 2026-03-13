Die Rugby-Europameisterschaften enden an diesem Wochenende in Spanien, Georgien mit dem Ziel auf den neunten Titel in Folge

HQ

Am selben Wochenende, an dem die exklusive Six Nations-Meisterschaft endet (das jährliche Rugby-Turnier, bei dem nur England, Schottland, Wales, Irland, Frankreich und Italien stattfinden), endet auch die Rugby-Europameisterschaften, wobei die letzten Spiele an diesem Wochenende in Madrid ausgetragen werden.

Sieben Länder nehmen an diesem Wettbewerb teil: Belgien, Georgien, Deutschland, die Niederlande, Portugal, Rumänien, Spanien und die Schweiz, mit noch vier Ländern, die für die Endspiele am Sonntag, den 15. März, ausgetragen werden.

Rumänien und Spanien werden erstmals um 16:00 Uhr MEZ im Butarque-Stadion in Leganés die Bronzemedaille gewinnen.

Anschließend folgt das Finale am selben Ort, der Heimat des Fußballvereins Leganés, wobei Georgien und Portugal um 18:45 Uhr MEZ spielen. Georgien bleibt der Hauptfavorit, nachdem es seit 2018 acht Ausgaben in Folge gewonnen und insgesamt 17 Meisterschaften gewonnen hat. Portugal verlor 2024 gegen Georgien und gewann das Turnier nur einmal – 2004; Spanien verlor letztes Jahr ebenfalls gegen Georgien.