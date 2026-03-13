Six Nations 2026: Was muss passieren, damit Frankreich, Schottland oder Irland die Trophäe gewinnen

HQ

Die Six Nations Championships endet morgen, am Samstag, den 14. März, und dank Schottlands 50:40-Sieg über Frankreich in der vergangenen Woche herrscht bis zum Schluss Spannung, da drei Nationen noch Chancen auf den Titel haben, obwohl Frankreich trotz der verlorenen Hoffnung auf einen Grand Slam weiterhin als Favorit gilt.

Dies sind die Spiele aus Runde 5 von 5:

Spiele der Six Nations Runde 5:



Irland gegen Schottland, Aviva Stadium: 14:20 GMT, 15:20 MEZ



Wales gegen Italien, Principality Stadium: 16:40 GMT, 17:40 MEZ



Frankreich gegen England, Stade de France: 18:10 GMT, 19:10 MEZ



Derzeit führt Frankreich die Tabelle mit 16 Punkten und +79 Punkten Unterschied an. Schottland liegt mit 16 Punkten gleichauf, aber +21 Punkten Unterschied, sodass Frankreich die Krone gewinnen würde, wenn beide ihre Spiele gegen England bzw. Irland gewinnen, es sei denn, die Schotten schaffen es, ihren Rückstand in der Punktedifferenz aufzuholen, was sehr unwahrscheinlich wäre.

Wenn England Frankreich besiegt (was unwahrscheinlich erscheint) und Schottland Irland gewinnt, erhält Schottland die Krone. Irlands einzige Chancen sind, dass England Frankreich besiegt und Schottland besiegt. Wenn Irland Schottland besiegen und Frankreich gegen England unentschieden spielt, würde Frankreich trotzdem die Krone übernehmen, da es eine deutlich bessere Punktedifferenz (16 Punkte) hat.