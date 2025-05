Die Rezensionen der Borderlands-Serie überschlagen sich derzeit auf Steam

HQ

Während Gearbox damit beschäftigt ist, Borderlands 4 fertigzustellen, werden die anderen Spiele der Serie derzeit auf Steam getestet. Dies geschieht, nachdem der neue Eigentümer von Gearbox Take-Two nach dem Kauf von Gearbox von Embracer im letzten Jahr nun seine EULA (End User Licence Agreement) aktualisiert hat.

Genauer gesagt, und laut Game Rant, hat Take-Two einige Änderungen vorgenommen, die gerade in Kraft getreten sind, wo es nun mehr Zugang zu Kundeninformationen haben wird, was die Fans über die Motive des Unternehmens und damit über ihre eigene Sicherheit verunsichert, was dazu geführt hat, dass sie jetzt ihre Unzufriedenheit in Form von Review-Bombing der Serie auf Steam zeigen. Ob dies Take-Two dazu bringen wird, seine Meinung zu ändern, bleibt abzuwarten, aber es ist unwahrscheinlich, und bisher hat das Unternehmen nicht auf die Kritik der Spieler reagiert.