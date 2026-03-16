Die Reboot-Reihe von Buffy – Im Bann der Dämonen wurde abgesetzt

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Letztes Jahr wurden die Träume vieler Buffy – Im Bann der Dämonen-Jägerin Fans Wirklichkeit, als Hulu einen Piloten für das bestellte, was als Serien-Reboot beschrieben wurde – ein Projekt, bei dem Sarah Michelle Gellar erneut die berühmte Figur spielen sollte. Es wurde erwartet, dass Chloe Zhao, die dank Hamnet gerade einen erfolgreichen Oscar-Abend hatte, das Projekt leiten und den Piloten inszenieren würde, und obwohl das alles wie ein Gewinnerticket wirkt, ist inzwischen alles auseinandergefallen.

Laut Gellar in einem Video auf Instagram wurde bestätigt, dass das Reboot von Buffy – im Bann der Dämonenjägerin offiziell nicht mehr existiert. Das Projekt wurde von Hulu eingestellt und scheinbar ist dies der Schatz im Herzen des neu gestarteten Projekts.

"Ich bin wirklich traurig, das teilen zu müssen, aber ich wollte, dass ihr es von mir hört. Leider hat Hulu beschlossen, mit Buffy: New Sunnydale nicht weiterzumachen", begann Gellar. "Ich möchte Chloé Zhao danken, denn ich hätte nie gedacht, dass ich wieder in Buffys stiligen, aber erschwinglichen Stiefeln zurückkehren würde. Und dank Chloé wurde ich daran erinnert, wie sehr ich sie liebe und wie viel sie nicht nur mir, sondern euch allen bedeutet, und das ändert nichts daran. Und ich verspreche dir, wenn die Apokalypse wirklich kommt, kannst du mich trotzdem piepen."

Enttäuscht Sie diese Nachricht? Hast du dich auf Buffys Rückkehr gefreut?