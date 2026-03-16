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Hier ist eine Übersicht aller großen Gewinner der gestrigen Oscars
Die Debatte "Sünder gegen eine Schlacht nach der anderen" könnte endlich entschieden sein.
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Vor der Oscar-Verleihung 2026 schien die Preisverleihung ein Zweikampf zwischen Ryan Cooglers Sinners und Paul Thomas Andersons One Battle After Another. Beide Filme haben gestern Abend großen Erfolg gehabt, ebenso wie einige unserer anderen Favoriten von 2025.
Im Folgenden finden Sie eine vollständige Liste aller Kategorien und Gewinner, bereitgestellt von der Website der Akademie. Michael B. Jordan, Ryan Coogler und Paul Thomas Anderson haben alle groß gewonnen, aber wenn man sehen will, wer nicht aufrecht stand, und entscheiden will, welcher Film übergangen wurde, sieht man auch die Nominierten zusammen mit den Gewinnern.
Bester Film
- Bugonia
- F1: Der Film
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Ein Kampf nach dem anderen – GEWINNER
- Der Geheimagent
- Sentimentaler Wert
- Sünder
- Zugträume
Bester Hauptdarsteller
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, eine Schlacht nach der anderen
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners – GEWINNER
- Wagner Moura, der Geheimagent
Beste Hauptdarstellerin
- Jessie Buckley, Hamnet – GEWINNERIN
- Rose Byrne, wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, sentimentaler Wert
- Emma Stone, Bugonia
Bester Nebendarsteller
- Benicio del Toro, eine Schlacht nach der anderen
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sünder
- Sean Penn, ein Kampf nach dem anderen – GEWINNER
- Stellan Skarsgård, sentimentaler Wert
Beste Nebendarstellerin
- Elle Fanning, Sentimentaler Wert
- Inga Ibsdotter Lilleaas, sentimentaler Wert
- Amy Madigan, Waffen – GEWINNER
- Wunmi Mosaku, Sünder
- Teyana Taylor, eine Schlacht nach der anderen
Beste Regie
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, eine Schlacht nach der anderen – GEWINNER
- Joachim Trier, Sentimentaler Wert
- Ryan Coogler, Sünder
Bestes Originaldrehbuch
- Robert Kaplow, Blue Moon
- Jafar Panahi, es war nur ein Unfall
- Ronald Bronstein & Josh Safdie, Marty Supreme
- Eskil Vogt & Joachim Trier, Sentimentaler Wert
- Ryan Coogler, Sinners – GEWINNER
Bestes adaptiertes Drehbuch
- Will Tracy, Bugonia
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Chloé Zhao & Maggie O'Farrell, Hamnet
- Paul Thomas Anderson, eine Schlacht nach der anderen – GEWINNER
- Clint Bentley & Greg Kwedar, Zugträume
Animationsfilm
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters – GEWINNER
- Kleine Amélie oder der Charakter des Regens
- Zootropolis 2
Dokumentarfilm
- Die Alabama-Lösung
- Komm, sieh mich im guten Licht
- Durch Felsen schneiden
- Herr Niemand gegen Putin – GEWINNER
- Der perfekte Nachbar
Internationales Feature
- Der Geheimagent, Brasilien
- Es war nur ein Unfall, Frankreich
- Sentimental Value, Norwegen – GEWINNER
- Sirāt, Spanien
- Die Stimme von Hind Rajab, Tunesien
Schnitt
- Stephen Mirrione, F1: Der Film
- Ronald Bronstein & Josh Safdie, Marty Supreme
- Andy Jurgensen, ein Kampf nach dem anderen – GEWINNER
- Olivier Bugge Coutté, Sentimentaler Wert
- Michael P. Shawver, Sünder
Kameraführung
- Dan Laustsen, Frankenstein
- Darius Khondji, Marty Supreme
- Michael Bauman, eine Schlacht nach der anderen
- Autumn Durald Arkapaw, Sinners – GEWINNER
- Adolpho Veloso, Zugträume
Originalmusik
- Jerskin Fendrix, Bugonia
- Alexandre Desplat, Frankenstein
- Max Richter, Hamnet
- Jonny Greenwood, eine Schlacht nach der anderen
- Ludwig Göransson, Sinners – GEWINNER
Besetzung
- Nina Gold, Hamnet
- Jennifer Venditti, Marty Supreme
- Cassandra Kulukundis, ein Kampf nach dem anderen – GEWINNER
- Gabriel Domingues, der Geheimagent
- Francine Maisler, Sünder
Produktionsdesign
- Frankenstein – GEWINNER
- Hamnet
- Marty Supreme
- Eine Schlacht nach der anderen
- Sünder
Kostümdesign
- Deborah L. Scott, Avatar: Feuer und Asche
- Kate Hawley, Frankenstein – GEWINNERIN
- Malgosia Turzanska, Hamnet
- Miyako Bellizzi, Marty Supreme
- Ruth E. Carter, Sünder
Visuelle Effekte
- Avatar: Feuer und Asche – GEWINNER
- F1: Der Film
- Jurassic World Rebirth
- Der verlorene Bus
- Sünder
Klang
- F1: Der Film – GEWINNER
- Frankenstein
- Eine Schlacht nach der anderen
- Sünder
- Sirât
Make-up und Haarstyling
- Frankenstein – GEWINNER
- Kokuho
- Sünder
- Die Smashing Machine
- Die hässliche Stiefschwester
Originallied
- Liebe Güte
- Golden – GEWINNER
- Ich habe dich angelogen.
- Süße Träume voller Freude
- Zugträume
Live-Action-Kurzfilm
- Metzgerfleck
- Eine Freundin von Dorothy
- Jane Austens Historiendrama
- The Singers – GEWINNER (UNENTSCHIEDEN)
- Zwei Menschen tauschen Speichel aus – GEWINNER (UNENTSCHIEDEN)
Dokumentar-Kurzfilm
- Alle leeren Räume – GEWINNER
- Nur mit einer Kamera bewaffnet: Das Leben und der Tod von Brent Renaud
- Children No More: "Were and Are Gone"
- Der Teufel ist beschäftigt
- Vollkommen eine Fremdheit
Animierter Kurzfilm
- Schmetterling
- Forevergreen
- Das Mädchen, das Perlen weinte – GEWINNER
- Altersvorsorgeplan
- Die drei Schwestern