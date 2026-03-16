Hier ist eine Übersicht aller großen Gewinner der gestrigen Oscars

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Vor der Oscar-Verleihung 2026 schien die Preisverleihung ein Zweikampf zwischen Ryan Cooglers Sinners und Paul Thomas Andersons One Battle After Another. Beide Filme haben gestern Abend großen Erfolg gehabt, ebenso wie einige unserer anderen Favoriten von 2025.

Im Folgenden finden Sie eine vollständige Liste aller Kategorien und Gewinner, bereitgestellt von der Website der Akademie. Michael B. Jordan, Ryan Coogler und Paul Thomas Anderson haben alle groß gewonnen, aber wenn man sehen will, wer nicht aufrecht stand, und entscheiden will, welcher Film übergangen wurde, sieht man auch die Nominierten zusammen mit den Gewinnern.

Bester Film



Bugonia



F1: Der Film



Frankenstein



Hamnet



Marty Supreme



Ein Kampf nach dem anderen – GEWINNER



Der Geheimagent



Sentimentaler Wert



Sünder



Zugträume



Bester Hauptdarsteller



Timothée Chalamet, Marty Supreme



Leonardo DiCaprio, eine Schlacht nach der anderen



Ethan Hawke, Blue Moon



Michael B. Jordan, Sinners – GEWINNER



Wagner Moura, der Geheimagent



Beste Hauptdarstellerin





Jessie Buckley, Hamnet – GEWINNERIN



Rose Byrne, wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten



Kate Hudson, Song Sung Blue



Renate Reinsve, sentimentaler Wert



Emma Stone, Bugonia



Bester Nebendarsteller





Benicio del Toro, eine Schlacht nach der anderen



Jacob Elordi, Frankenstein



Delroy Lindo, Sünder



Sean Penn, ein Kampf nach dem anderen – GEWINNER



Stellan Skarsgård, sentimentaler Wert



Beste Nebendarstellerin



Elle Fanning, Sentimentaler Wert



Inga Ibsdotter Lilleaas, sentimentaler Wert



Amy Madigan, Waffen – GEWINNER



Wunmi Mosaku, Sünder



Teyana Taylor, eine Schlacht nach der anderen



Beste Regie



Chloé Zhao, Hamnet



Josh Safdie, Marty Supreme



Paul Thomas Anderson, eine Schlacht nach der anderen – GEWINNER



Joachim Trier, Sentimentaler Wert



Ryan Coogler, Sünder



Bestes Originaldrehbuch



Robert Kaplow, Blue Moon



Jafar Panahi, es war nur ein Unfall



Ronald Bronstein & Josh Safdie, Marty Supreme



Eskil Vogt & Joachim Trier, Sentimentaler Wert



Ryan Coogler, Sinners – GEWINNER



Bestes adaptiertes Drehbuch



Will Tracy, Bugonia



Guillermo del Toro, Frankenstein



Chloé Zhao & Maggie O'Farrell, Hamnet



Paul Thomas Anderson, eine Schlacht nach der anderen – GEWINNER



Clint Bentley & Greg Kwedar, Zugträume



Animationsfilm



Arco



Elio



Kpop Demon Hunters – GEWINNER



Kleine Amélie oder der Charakter des Regens



Zootropolis 2



Dokumentarfilm



Die Alabama-Lösung



Komm, sieh mich im guten Licht



Durch Felsen schneiden



Herr Niemand gegen Putin – GEWINNER



Der perfekte Nachbar



Internationales Feature



Der Geheimagent, Brasilien



Es war nur ein Unfall, Frankreich



Sentimental Value, Norwegen – GEWINNER



Sirāt, Spanien



Die Stimme von Hind Rajab, Tunesien



Schnitt



Stephen Mirrione, F1: Der Film



Ronald Bronstein & Josh Safdie, Marty Supreme



Andy Jurgensen, ein Kampf nach dem anderen – GEWINNER



Olivier Bugge Coutté, Sentimentaler Wert



Michael P. Shawver, Sünder



Kameraführung



Dan Laustsen, Frankenstein



Darius Khondji, Marty Supreme



Michael Bauman, eine Schlacht nach der anderen



Autumn Durald Arkapaw, Sinners – GEWINNER



Adolpho Veloso, Zugträume



Originalmusik



Jerskin Fendrix, Bugonia



Alexandre Desplat, Frankenstein



Max Richter, Hamnet



Jonny Greenwood, eine Schlacht nach der anderen



Ludwig Göransson, Sinners – GEWINNER



Besetzung



Nina Gold, Hamnet



Jennifer Venditti, Marty Supreme



Cassandra Kulukundis, ein Kampf nach dem anderen – GEWINNER



Gabriel Domingues, der Geheimagent



Francine Maisler, Sünder



Produktionsdesign



Frankenstein – GEWINNER



Hamnet



Marty Supreme



Eine Schlacht nach der anderen



Sünder



Kostümdesign



Deborah L. Scott, Avatar: Feuer und Asche



Kate Hawley, Frankenstein – GEWINNERIN



Malgosia Turzanska, Hamnet



Miyako Bellizzi, Marty Supreme



Ruth E. Carter, Sünder



Visuelle Effekte



Avatar: Feuer und Asche – GEWINNER



F1: Der Film



Jurassic World Rebirth



Der verlorene Bus



Sünder



Klang



F1: Der Film – GEWINNER



Frankenstein



Eine Schlacht nach der anderen



Sünder



Sirât



Make-up und Haarstyling



Frankenstein – GEWINNER



Kokuho



Sünder



Die Smashing Machine



Die hässliche Stiefschwester



Originallied



Liebe Güte



Golden – GEWINNER



Ich habe dich angelogen.



Süße Träume voller Freude



Zugträume



Live-Action-Kurzfilm



Metzgerfleck



Eine Freundin von Dorothy



Jane Austens Historiendrama



The Singers – GEWINNER (UNENTSCHIEDEN)



Zwei Menschen tauschen Speichel aus – GEWINNER (UNENTSCHIEDEN)



Dokumentar-Kurzfilm



Alle leeren Räume – GEWINNER



Nur mit einer Kamera bewaffnet: Das Leben und der Tod von Brent Renaud



Children No More: "Were and Are Gone"



Der Teufel ist beschäftigt



Vollkommen eine Fremdheit



Animierter Kurzfilm