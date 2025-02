Buffy – Der Vampirjäger soll Berichten zufolge zurückkehren

HQ

Es sieht so aus, als würden wir Sarah Michelle Gellar sehr bald wieder in einer ihrer bisher berühmtesten Rollen sehen. Es wurde berichtet, dass eine Wiederbelebung von Buffy the Vampire Slayer kurz davor steht, einen Pilotauftrag bei Hulu zu erhalten, und dass Michelle Gellar als Titelheldin zurückkehren wird.

Deadline behauptet, dass diese Wiederbelebung von 20th Television und Searchlight TV kommen wird, die beide heutzutage unter dem Disney-Banner stehen (was wahrscheinlich bedeutet, dass eine Disney+-Veröffentlichung für das Revival geplant wäre), und dass Chloe Zhao einen First-Look-Deal erhalten hat, um die Pilotfolge zu inszenieren und dabei zu helfen, dieses Revival wieder zu den Fans zu bringen.

Der große Haken an der Sache ist, dass diese Serie noch in weiter Ferne liegt und die Arbeit an einem Drehbuch noch nicht begonnen hat, was bedeutet, dass es Ende 2026 oder darüber hinaus sein könnte, bis wir diese wiederbelebte Serie in nennenswerter Form sehen. Was jedoch erwähnt wurde, ist, dass dies das nächste Kapitel von Buffys Geschichte und dem Buffyverse sein wird, was bedeutet, dass es sich anscheinend auf eine erwachsenere Version von Michelle Gellars Charakter konzentrieren wird.

Sind Sie an einem Buffy the Vampire Slayer Revival interessiert?