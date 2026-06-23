Die Preiserhöhungen der Nintendo Switch Online werden bereits nächste Woche in Japan erscheinen

HQ

Letzten Monat hörten wir, dass Nintendo dem Beispiel von Sony und Microsoft folgt und im September den Preis für die Nintendo Switch 2 und Switch-Systeme erhöht. Zusammen mit dieser Ankündigung im letzten Monat wurden japanische Fans darüber informiert, dass sie auch eine Preiserhöhung für das Nintendo Switch Online-Abo erhalten würden.

Laut einem neuen Tweet von Nintendos japanischer Niederlassung werden wir daran erinnert, dass diese Preiserhöhung am 1. Juli in Kraft tritt. Der Preis für die Nintendo Switch Online als persönlichen Tarif steigt jetzt auf 400 Yen im Monat von 306, 1.000 Yen für drei Monate und 3.000 Yen für zwölf Monate. Ein Familientarif für 12 Monate kostet jetzt 5.800 Yen, gegenüber 4.500.

Wenn Sie das Erweiterungspaket für die Nintendo Switch Online wollen, zahlen Sie jährlich 5.900 Yen für einen persönlichen Tarif (gegenüber 4.900) und 9.900 Yen im Jahr für einen Familientarif (ebenfalls um tausend Yen mehr). Da tausend Yen etwa 5 Pfund kosten, ist das keine allzu große Preiserhöhung. Es ist auch unwahrscheinlich, dass es bald andere Regionen treffen wird, da dies laut Spekulationen auf Reddit vollständig auf die Schwankungen des japanischen Yens zurückzuführen ist. Also müssen sich außerhalb Japans keine Sorgen machen, aber diejenigen im Gebiet werden ab nächsten Mittwoch mehr für ihre NSO-Abonnements zahlen.