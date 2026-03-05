Die Play-offs der EFL Championship zum Aufstieg in die Premier League werden von vier auf sechs Teams erweitert

HQ

Der Aufstieg in die Premier League ist eine der größten Errungenschaften, von denen ein englisches Fußballteam träumen kann, und ab der nächsten Saison werden mehr Teams um eine Chance in die höchste Spielklasse konkurrieren können, da die English Football League bestätigt hat, dass die Play-offs der EFL Championship ab 2026/27 von vier auf sechs Teams erhöht werden.

Das Play-off-Finale gilt laut Sky Sports als das lukrativste einzelne Spiel im Weltfußball, und nun werden mehr Teams darum kämpfen, "die Championship als Wettbewerb zu stärken und mehr Vereinen und ihren Fans eine echte Chance auf den Aufstieg zu geben", sagte EFL-Geschäftsführer Trevir Birch.

Mit dem aktuellen System, das seit 1989/90 gilt, steigen Teams, die in der Championship Platz eins und zwei werden, automatisch in die Premier League auf, und Teams zwischen Platz drei und sechs spielen zwei Halbfinals und anschließend ein Finale. Ab der nächsten Saison, und obwohl das Format noch nicht bekannt gegeben wurde, erwartet Sky, dass sich die dritte und vierte Gruppe für die Halbfinals qualifizieren; die fünfte, achte, sechste und siebte werden im Viertelfinale spielen. Das Finale findet weiterhin im Wembley-Stadion statt.