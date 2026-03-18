Die Pikmin erscheinen in The Super Mario Galaxy Movie

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The Super Mario Galaxy Movie ist nur noch zwei Wochen von seiner Veröffentlichung entfernt, und Nintendo sowie Illumination geben mit der Werbekampagne alle Register. Immer mehr Charaktere aus dem Mario-Universum werden für diesen großen Film bestätigt, aber wir wissen jetzt, dass auch andere Nintendo-Charaktere auftreten werden.

Wie wir in diesem kurzen Clip sehen können, der auf den offiziellen X-Account des Films hochgeladen wurde, treten um 0:06 die freundlichen roten, blauen und gelben Pikmin auf. In Kombination mit den Gerüchten über Fox McCloud im Film und dem Traum jedes Gamers, einen Film über Super Smash Bros. zu sehen, ist es möglich, dass dieser Film uns auf etwas Größeres vorbereitet, als wir uns derzeit vorstellen können.

Welche anderen Nintendo-Charaktere würden Sie gerne im Film sehen?