The Super Mario Galaxy: The Movie Direct enthüllt die Stimmen von Wart und Yoshi

Es sind weniger als ein Monat bis zur Kinopremiere von Super Mario Galaxy: The Movie. Als Fortsetzung von Super Mario Bros. Der Film von vor drei Jahren, der einer der größten Animationserfolge aller Zeiten war, macht es nur natürlich, dass die Erwartungen an SMB3 extrem hoch sind. Nintendo, Universal und Illumination teilen seit letztem Herbst Vorschauen (darunter auch einen Direct im Januar), und heute, mit dem neuesten Nintendo Direct: Super Mario Galaxy: The Movie, kann nun jeder, der möchte, einen finalen Trailer sehen.

Entgegen der Tradition präsentierten Shigeru Miyamoto und Chris Meledandri diesmal die Übertragung nicht, sondern die Schauspieler aus dem Film wünschten den Fans einen "Happy Mario Day" und eröffneten den folgenden Trailer mit einem "Let's-a-go!"

Die Montage zeigt den Fall des Pilzkönigreichs und die Entführung von Peachs Schloss in einem Stil, der dem Anfang von Super Mario Galaxy (dem Spiel) ähnelt, diesmal jedoch als Werk von Bowser Jr. bei seinem Versuch, seinen Vater zu retten. Nach Bowsers Rückkehr als König der Koopas ist Wart an der Reihe, im Casino-Abschnitt zu spielen, den wir bereits in anderen Videos gesehen haben, und schließlich sehen wir die Rückkehr der psychopathischen Luma aus dem ersten Teil.

Nach dem Trailer verabschiedeten sich Miyamoto und die Schauspieler, die Bowser und Bowsy spielten, gefolgt von denen, die Peach und Toad spielten, von der Übertragung, doch nicht bevor Brie Larson (Rosalina) ihren Moment in einem Nintendo Direct als anerkannte Fan feierte. Schließlich enthüllte Meledandri Luis Guzmán (Gamez Addams in Wednesday) als Wart, Issa Rae als die Bienenkönigin und Donald Glover als Yoshi.