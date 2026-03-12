Nintendo stellt das Buntglasfenster von Prinzessin Peach in Wirklichkeit für The Super Mario Galaxy Movie nach

HQ

Wir sind nur noch wenige Wochen von The Super Mario Galaxy Movie entfernt, und Universal sowie Nintendo geben für diese mit Spannung erwartete animierte Fortsetzung alles Mögliche. Mehr Charaktere aus den Spielen, eine größere, bombastische Geschichte, ein größerer Cast und mehr verbinden sich dazu, dass Mario erneut versucht, Kinorekorde zu brechen.

Wie IGN feststellte, wurde im Rahmen des Marketings für den Film ein Buntglasfenster geschaffen, das eines aus dem Film zu sehen ist und denen ähnelt, das in Peachs Schloss in den Spielen zu sehen ist, in New York City. Dort wird es neben zwei riesigen Bannern angezeigt, was zeigt, dass ja, das ist Marketing The Super Mario Galaxy Movie.

Wenn du in NYC bist und es dir selbst ansehen möchtest, ist bestätigt, dass es sich in den Geschäften am Columbus Circle befindet. Laut der Beschilderung an der Ausstellung wird sie bis zum 15. März bestehen, das heißt, Sie haben nicht mehr viel Zeit, wenn Sie sie persönlich sehen möchten.