Die PC-Spezifikationen für Halo: Campaign Evolved wurden bekannt gegeben

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Wir sind etwa einen Monat davon entfernt, dass Halo: Campaign Evolved auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint, und in diesem Zusammenhang hat Halo Studios nun die offiziellen PC-Spezifikationen des Spiels veröffentlicht und offenbart, was man braucht, um Master Chiefs neu aufgelegtes erstes Abenteuer genießen zu können.

Im Großen und Ganzen scheint es ziemlich zugänglich zu sein, besonders für diejenigen, die sich mit niedrigen/minimalen Spezifikationen (1080p @ 60fps) beschäftigen möchten, aber diejenigen, die ein beeindruckenderes visuelles und technisches Erlebnis bei High/Recommended oder Ultra (4K @ 60fps, für beide) suchen, steigen besonders in den Kategorien CPU, GPU und RAM.

Der Bereich, der überall gepflegt wird, benötigt im Spiel entweder Windows 10 oder Windows 11 sowie eine SSD mit mindestens 100 GB verfügbarem Speicherplatz.

Halo Studios bestätigt außerdem, dass das Spiel Optionen für unbegrenzte Bildrate, DLSS/FSR/XeSS/TSR-Upscaling sowie Unterstützung für Nvidia Reflex, Anti-Lag und XeLL-Latenzmodi bieten wird.

Vor diesem Hintergrund: Wirst du ab dem 28. Juli Halo: Campaign Evolved auf PC oder Konsole spielen?