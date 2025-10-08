Die NHL-Saison beginnt mit Panthers, Penguins und Avalanche und den ersten Siegen

HQ

Die National Hockey League hat ihre Saison 2025/26 mit einem Triple-Header am Dienstagabend begonnen, in dem die Florida Panthers, Sieger der letzten beiden Saisons, ein Comeback-Versuch der Chicago Blackhawks abwehrten und mit 3:2 endeten. Ihr Torhüter Sergei Bobrovsky zeigte 17 Paraden, während die Tore von Jesper Boqvist, AJ Greer und Carter Verhaeghe den Sieg für die Panthers bescherten, die Spencer Knight, den Torhüter von Chicago, zu 34 Paraden zwangen.

In der Zwischenzeit besiegten die Gäste Colorado Avalanche die Los Angeles Kings mit 4:1, wobei Nathan MacKinnon der beste Punktesammler aller Zeiten für Colorado wurde. Das dritte Spiel des Abends war ein weiterer Sieg der Gäste für die Pittsburgh Penguins gegen die New York Rangers, 3:0, wobei Justin Brazeau einen Doppelpack erzielte.

Morgen geht es mit dem ersten Spieltag zum Start der NHL-Saison weiter: 82 Spiele bis zu den Play-offs im April, im Februar gibt es eine Winterpause wegen der Olympischen Winterspiele 2026 in Italien.