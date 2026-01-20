Die NHL erlebte etwas Unerwartetes: einen Torwartkampf

HQ

Die National Hockey League, kurz NHL, hat einen ungewöhnlichen Videoclip auf X veröffentlicht, wie von der finnischen YLE berichtet: ein brutaler Faustkampf zwischen zwei Torhütern.

Die Florida Panthers spielten auf ihrem eigenen Terrain gegen die San Jose Sharks. Matthew Tkachuk von den Panthers wurde von Vincent Desharnais aus San Jose getackelt. Später in der ersten Periode griff Matthew Tkachuk Vincent Desharnais an... und bald eskalierte ein größerer Streit.

Doch im dritten Drittel geschah etwas Unerwartetes. Panthers-Torwart Sergei Bobrovski und San Jose-Torwart Alex Nedeljkovic entschieden, dass es der perfekte Zeitpunkt für einen Faustkampf sei. Sie nahmen sogar ihre Helme ab, bevor sie ein paar ordentliche Schläge zurückhielten.

Am Ende gewann San Jose mit 1:4. Das einzige Tor der Panthers erzielte Eetu Luostarinen.