Die NFL kündigt neue Termine für ihre International Games-Serie an: München 2026 und 2028

Die NFL exportiert weiterhin ihren Sport und hat zwei neue Termine in ihrer International Series angekündigt: München wird 2026 und 2028 reguläre NFL-Spiele ausrichten. Die neuen Termine folgen Berlin, wo NFL-Spiele 2027 und 2029 ausgetragen werden.

Die Nachricht folgt, nachdem ein Abkommen zwischen der NFL, der Stadt München und dem Fußballverein FC Bayern München getroffen wurde, der ihr Stadion Allianz Arena mieten wird. Es werden nicht die ersten NFL-Spiele in Minich sein, da das Stadion von Bayern bereits 2022 und 2024 NFL-Spiele ausrichtete. Laut NFL ist Deutschland ein Schlüsselmarkt für die NFL mit mehr als 20 Millionen Fans des Sports und der größten Fangemeinde Europas.

Die NFL hat bereits mehrere NFL-Spiele international bestätigt, darunter eines in Melbourne, eines in Rio de Janeiro und zwei in London, weitere Spiele werden später angekündigt. Neben den NFL-Spielen planen sie auch Aktivitäten zur Förderung von Flag Football, dem kontaktlosen Format des Sports, das ihr olympisches Debüt 2028 in Los Angeles feiern wird.