Die NBA kehrt zum ersten Mal seit 2019 nach China, ihrem wichtigsten internationalen Markt, zurück

Die NBA ist zum ersten Mal seit 2019 nach China zurückgekehrt, wo an diesem Wochenende in Macau zwei Vorbereitungsspiele zwischen den Brooklyn Nets und den Phoenix Suns stattfinden werden. Basketball ist eine der beliebtesten Sportarten Chinas und die NBA wird dort sehr verfolgt, und die Präsenz der NBA dort versucht, die angespannten diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und China zu mildern.

Diese Spannungen erreichten 2019 einen Höhepunkt, als der General Manager der Houston Rockets, Daryl Morey, die Proteste in Hongkong in einem einzigen Tweet unterstützte. Infolgedessen setzte China die Fernsehrechte an der NBA aus und chinesische Sponsoren waren gezwungen, die Beziehungen zur amerikanischen Liga abzubrechen.

Sechs Jahre später ist all das verziehen: Die NBA im Fernsehen kehrte langsam in China zurück, und endlich werden einige Fans sie persönlich sehen können (zum ersten Mal im Glücksspielzentrum Macau), und gleichzeitig kündigt die NBA eine mehrjährige Partnerschaft mit Alibaba, einem der größten Technologieunternehmen Chinas, an. Die NBA will "das Fan-Erlebnis2 mit den Cloud-Computing- und KI-Diensten von Alibaba verbessern.