Die NBA kehrt diesen Monat mit einem Double Feature und besonderen Gästen nach Paris zurück

Es ist schon seit einiger Zeit Tradition, dass die Pariser zu Beginn des Jahres ein NBA-Spiel zu sehen bekommen. Die Zusammenarbeit zwischen der nordamerikanischen Basketball-Liga und dem Sponsor Tissot wird in diesem Jahr fortgesetzt, und dieses Mal mit einem Doppel-Feature: Zum ersten Mal werden in der Accor Arena in Paris zwei NBA-Spiele ausgetragen.

Sie finden Ende Januar statt: am Donnerstag, 23. Januar und Samstag, 25. Januar 2025. Beide werden im Rahmen der regulären Saison die gleichen Teams, den fünfmaligen NBA-Champion San Antonio Spurs und die Indiana Pacers, haben, die beide die Positionen der Einheimischen tauschen.

Die Wahl ist klar: Der Star der Spurs ist Victor Wembanyama, Teil der französischen Nationalmannschaft, die 2024 in Paris die Silbermedaille gewann, und in Frankreich eine große Berühmtheit. Der riesige Spieler, 7 ft 3 in (2,21 m), der größte aktive Spieler der Liga, hat kürzlich einen neuen NBA-Rekord gebrochen.

Französische NBA-Fans können auch an anderen Aktivitäten teilnehmen, die in der Woche vom 22. bis 25. Januar stattfinden, wie z. B. dem NBA House Paris, einer interaktiven kostenlosen Veranstaltung mit Auftritten ehemaliger NBA-Legenden oder Maskottchen, sowie Tickets für den NBA Paris Jam kaufen, der am 24. Januar mit Prominenten und Influencern, darunter der Formel-1-Fahrer Esteban Ocon, stattfindet.