Die Minnesota Timberwolves hielten nach der Tötung von Renée Good durch ICE-Agenten eine Schweigeminute ab

Das NBA-Spiel zwischen den Minnesota Timberwolves und den Cleveland Cavaliers wurde von einer Schweigeminute zum Gedenken an Reneé Good eingeleitet, die Frau, die von einem Agenten der United States Immigration and Customs Enforcement (ICE ) getötet wurde. Good erhielt Berichten zufolge widersprüchliche Anweisungen von den Agenten und wurde dreimal angeschossen, als sie mit ihrem Auto den Tatort verließ.

Donald Trump verteidigte, dass die Tötung gerechtfertigt sei und der Agent in Notwehr gehandelt habe, doch Videos und Augenzeugenberichte widersprechen dieser Darstellung. Die Tötung führte zu mehreren Protesten in Minneapolis und anderen US-Städten.

Es geschah nur vier Meilen vom Target Center der Timberwolves entfernt, und vor dem Spiel hielt Timberwolves-Trainer Chris Finch eine Schweigeminute: "Wie wir alle wissen, hat unsere Gemeinschaft eine weitere unaussprechliche Tragödie erlitten. Wir möchten einfach unser Beileid, unsere herzlichen Wünsche, Gebete und Gedanken an die Familien und Angehörigen und alle, die von dem, was sehr betroffen sind, aussprechen."

Der Moment wurde unterbrochen, als ein Zuschauer "Go home ICE" rief, gefolgt von einem "Verpiss dich", und das Stadion begann zu jubeln.

Das Spiel endete mit 131:122, dem vierten Sieg in Folge für die Minnesota Timberwolves, womit sie den vierten Platz in der Western Conference belegen, während die Cavaliers den achten Platz in der Eastern Conference belegen.