Los Angeles Dodgers, die wegen ihres Schweigens über die Anti-Einwanderungs-Razzien unter Beschuss stehen, verweigern ICE Agenten den Zugang zum Stadion

Die Los Angeles Dodgers, ein Baseballteam in Los Angeles mit einer großen Latino-Fangemeinde, wurden in den letzten Wochen heftig kritisiert, weil sie zu den Einwanderungsrazzien von Donald Trump in Los Angeles geschwiegen haben. Diese Razzien führten zu Protesten in LA, die von der Nationalgarde und den US-Marines brutal niedergeschlagen wurden und sich später auf das ganze Land ausweiteten.

Die Fans haben den Verein aufgefordert, sich gegen die Razzien und die brutale Polizei auszusprechen, aber bisher haben sie nichts gesagt. Bis gestern Abend, als sie am X bekannt gaben, dass sie den Beamten der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE ) den Zugang zum Parkplatz am Dodger Stadium verweigert hatten.

"Heute Morgen kamen ICE Agenten zum Dodger Stadium und baten um Erlaubnis, auf die Parkplätze zugreifen zu dürfen. Ihnen wurde von der Organisation der Zutritt zum Gelände verweigert", so die Dodgers. Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde reagierte jedoch auf den Beitrag und sagte, dass er falsch sei und sie nie dort gewesen seien.

"Das hatte nichts mit den Dodgers zu tun. CBP-Fahrzeuge befanden sich nur sehr kurz auf dem Parkplatz des Stadions, ohne Bezug zu einer Operation oder Durchsetzung", sagte DHS-Sprecherin Tricia McLaughlin in einer Stellungnahme (via Reuters).

Die Fans des Baseballteams, eines großen kulturellen Prüfsteins in der Stadt, sind enttäuscht, dass der Verein, der einen großen Einfluss in der Stadt hat, nicht hinter den Einwanderern steht, die einen großen Teil seiner Fans ausmachen. Ihr Widerstand gegen die einwanderungsfeindlichen Beamten im Stadion ist ihr einziger öffentlicher Kommentar zu Trumps Razzien.