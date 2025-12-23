Netflix' Assassin's Creed-Serie hat ihren Regisseur

HQ

Auch wenn Michael Fassbenders Assassin's Creed-Film vielleicht nie wirklich beeindruckt hat, heißt das nicht, dass die Studios auf eine Realverfilmung der Reihe verzichtet haben, und Netflix baut stetig die Besetzung für seine neue AC-Serie aus. Jetzt können wir einen Regisseur zum aufblühenden Projekt hinzufügen.

Der schwedische Filmemacher Jonathan Renck wird die Assassin's Creed-Serie für Netflix inszenieren, wie Variety bestätigt hat. Renck ist vor allem für die Regie der erfolgreichen HBO-Miniserie Tschernobyl bekannt. Er hat außerdem Credits bei Breaking Bad, The Walking Dead, Vikings und weiteren Prestige-TV-Produktionen. Wir haben zwar noch keine vollständige Handlungsbeschreibung, aber wir wissen, dass sich die Serie wahrscheinlich auf den Krieg zwischen Assassinen und Templern konzentrieren wird.

Roberto Patino und David Wiener fungieren als Schöpfer und Showrunner der Serie, und in den Hauptrollen spielen Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart und Laura Marcus. Wir tappen momentan im Dunkeln, was das Veröffentlichungsdatum angeht, aber es scheint, als würde sich die Stimmung beschleunigen, um den Animus wieder in Gang zu bringen.