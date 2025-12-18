Die Ligaphase der UEFA Conference League endet heute Abend: Alle Spiele und wer sich qualifizieren kann

HQ

Europäische Wettbewerbe enden diese Woche mit der letzten Runde der UEFA Conference League, dem dritthöchsten europäischen Klubwettbewerb, die heute, Donnerstag, den 18. Dezember, die Ligaphase beendet. Heute werden wir die endgültige Klassifizierung der sechsteiligen Liga bekannt: Die Top 8 ziehen ins Achtelfinale ein und Teams mit den Ranglisten 9-24 gehen in ein K.-o.-Playoff.

Bisher haben neun Teams ihren Platz für die nächste Runde bestätigt, aber keiner weiß genau, ob sie sich unter die Top 8 qualifizieren werden. Diese sind:



Straßburg



Shaktar Donezk



Rakow Czestochowa



AEK Athen



Samsunspor



Sparta, Prag



Rayo Vallecano



Mainz 05



Unterdessen sind die folgenden Teams bereits ausgeschieden und können nicht mehr unter den Top 24 landen:



Dynamo Kiew



Hacken



Legi



Warschau



Slovan Bratislava



Hamrun Spartans



Aberdeen



Shelbourne



Shamrock Rovers



Rapid Wien



Jedes Match beginnt heute Abend zur gleichen Zeit, da das Ergebnis eines Spiels Auswirkungen auf das andere haben kann:

Donnerstag, 18. Dezember 2025: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Mainz gegen Samsunspor



Sparta Praha gegen Aberdeen



AEK Athen gegen Universitatea Craiova



AEK Larnaca gegen Shkëndija



AZ Alkmaar gegen Jagiellonia Białystok



Crystal Palace gegen KuPS Kuopio



Shakhtar Donezk gegen Rijeka



Dynamo Kiew gegen Noah



Lausanne-Sport gegen Fiorentina



Zrinjski gegen SK Rapid



Legia Warszawa gegen Lincoln Red Imps



Celje gegen Shelbourne



Omonoia gegen Raków



Straßburg gegen Breidablik



Rayo Vallecano gegen Drita



Shamrock Rovers gegen Hamrun Spartans



Sigma Olomouc gegen Lech Poznań



Slovan Bratislava gegen Häcken



Verfolgst du in dieser Saison ein Team aus der UEFA Conference League?