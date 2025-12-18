Die Ligaphase der UEFA Conference League endet heute Abend: Alle Spiele und wer sich qualifizieren kann
Spieltag 6 von 6 findet am Donnerstag, den 18. Dezember, statt.
Europäische Wettbewerbe enden diese Woche mit der letzten Runde der UEFA Conference League, dem dritthöchsten europäischen Klubwettbewerb, die heute, Donnerstag, den 18. Dezember, die Ligaphase beendet. Heute werden wir die endgültige Klassifizierung der sechsteiligen Liga bekannt: Die Top 8 ziehen ins Achtelfinale ein und Teams mit den Ranglisten 9-24 gehen in ein K.-o.-Playoff.
Bisher haben neun Teams ihren Platz für die nächste Runde bestätigt, aber keiner weiß genau, ob sie sich unter die Top 8 qualifizieren werden. Diese sind:
- Straßburg
- Shaktar Donezk
- Rakow Czestochowa
- AEK Athen
- Samsunspor
- Sparta, Prag
- Rayo Vallecano
- Mainz 05
Unterdessen sind die folgenden Teams bereits ausgeschieden und können nicht mehr unter den Top 24 landen:
- Dynamo Kiew
- Hacken
- Legi
- Warschau
- Slovan Bratislava
- Hamrun Spartans
- Aberdeen
- Shelbourne
- Shamrock Rovers
- Rapid Wien
Jedes Match beginnt heute Abend zur gleichen Zeit, da das Ergebnis eines Spiels Auswirkungen auf das andere haben kann:
Donnerstag, 18. Dezember 2025: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Mainz gegen Samsunspor
- Sparta Praha gegen Aberdeen
- AEK Athen gegen Universitatea Craiova
- AEK Larnaca gegen Shkëndija
- AZ Alkmaar gegen Jagiellonia Białystok
- Crystal Palace gegen KuPS Kuopio
- Shakhtar Donezk gegen Rijeka
- Dynamo Kiew gegen Noah
- Lausanne-Sport gegen Fiorentina
- Zrinjski gegen SK Rapid
- Legia Warszawa gegen Lincoln Red Imps
- Celje gegen Shelbourne
- Omonoia gegen Raków
- Straßburg gegen Breidablik
- Rayo Vallecano gegen Drita
- Shamrock Rovers gegen Hamrun Spartans
- Sigma Olomouc gegen Lech Poznań
- Slovan Bratislava gegen Häcken
