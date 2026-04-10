Die Kickstarter-Kampagne für Broken Sword: Smoking Mirror - Reforged startete heute und erreichte ihr Ziel in nur 15 Minuten

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Im letzten Jahr erschien Broken Sword: Shadow of the Templars: Reforged, ein komplett überarbeitetes 4K-Remake von Charles Cecils klassischem Point-and-Click-Abenteuer. Das Spiel war ein großer Erfolg, zuerst auf Kickstarter und dann bei seiner allgemeinen Veröffentlichung (sowohl digital als auch physisch), und nun ist Revolution Software an der Reihe, ihr Glück mit einer Kampagne zu versuchen, um den zweiten Titel der Reihe, ebenfalls remastert, Broken Sword: Smoking Mirror: Reforged, zu verwirklichen.

Die Kickstarter-Kampagne startete heute mit einem Ziel von 50.000 £ für das Projekt (etwa 57.000 €) und bietet eine digitale oder physische Kopie einer Sammleredition des Spiels an diejenigen an, die unterschiedlich viel zum Projekt beitragen. Und der Erfolg war überwältigend. Das Ziel von 50.000 Pfund wurde innerhalb von 15 Minuten nach Beginn der Kampagne erreicht und wurde inzwischen um fast 700 % übertroffen. Bemerkenswert ist, dass ein großer Teil der Unterstützer der Kampagne sich für die höchste Beitragsstufe entschieden hat: eine aufwendige Sammleredition voller physischer Inhalte (einschließlich des Soundtracks des Spiels auf Vinyl), die persönlich von Charles Cecil selbst signiert wurde.

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Cecil nutzte die Gelegenheit, um den Fans für ihre schnelle Reaktion mit einer Botschaft zu danken, die darauf hindeutete, die Spiele der Serie weiterhin auf den aktuellen Qualitätsstandard bringen zu wollen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir eines Tages ein Broken Sword 6...

"Vielen Dank für die außergewöhnliche Unterstützung, die Sie uns in so kurzer Zeit für dieses Projekt gegeben haben. Es ist ein großes Privileg, dass du so viel Vertrauen in uns zeigst.

Ihre Leidenschaft für unsere Spiele macht uns wirklich stolz. Wir versprechen, euch jetzt und in Zukunft mit wirklich großartigen Spielen zu belohnen."

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