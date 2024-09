HQ

The Broken Sword -Serie hat schon immer einen besonderen Platz in den Herzen vieler Gamer eingenommen. Ich erinnere mich lebhaft daran, wie ich es in den Neunzigern zum ersten Mal gespielt habe, und diese Erfahrung hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Seitdem wurden fünf Spiele der Serie veröffentlicht, sowie eine Vielzahl von Remastern und Veröffentlichungen für fast jede erdenkliche Plattform. Laut Charles Cecil, dem Mann hinter Revolution, der die Spiele entwickelt, ist diese breite Verfügbarkeit der Grund, warum das Studio so lange überleben konnte. Es hat neuen Generationen von Spielern ermöglicht, diesen Klassiker zu erleben. Jetzt haben wir wieder das Vergnügen, zum ersten und beliebtesten Spiel der Serie zurückzukehren, diesmal mit einer neuen und aktualisierten Version. Ich hatte das Glück, die physische Sammleredition in die Hände zu bekommen, also bin ich hier, um Ihnen zu sagen, ob es sich auch 28 Jahre nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung noch lohnt, in diese Edition zu investieren.

Es gibt viele Versionen des ersten Spiels der Serie. Die neueste Version, Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged, hat nicht den gleichen Prolog wie die "Director's Cut"-Version, in der Nico von Anfang an in die Geschichte involviert war. Dieser Prolog war ganz anders als der Rest des Spiels und fühlte sich etwas fehl am Platz an, vor allem aufgrund der technischen Unterschiede in der Soundqualität. Die Sprachausgabe im Prolog war von höherer Qualität als der Rest des Spiels, was den Übergang zum Originalteil sehr klar und fast störend für das Erlebnis machte. Daher bin ich sehr froh, dass dieser Prolog in der neuen Reforged Ausgabe entfernt wurde. Das bedeutet, dass das Spiel auf die gleiche Weise wie das Original startet, wodurch das nostalgische Gefühl erhalten bleibt.

Das Spiel beginnt damit, dass George Stobbart vor einem Café in Paris sitzt, als ein ziemlich gruseliger Clown auftaucht und das Café betritt. Kurz darauf explodiert eine Bombe und die Fenster des Cafés zerspringen, als George durch die Wucht der Explosion zu Boden geschleudert wird. Er erhebt sich aus den Ruinen, in denen es still geworden ist, und betritt das Café, um zu untersuchen, was passiert ist. Er findet einen älteren Mann tot und eine schockierte Kellnerin, die er zu befragen beginnt. Alles an der Situation ist mysteriös und George beschließt, herauszufinden, was hinter dieser plötzlichen Gewalttat steckt. Die Eröffnungssequenz bereitet schnell die Bühne für ein großes Abenteuer, in dem George in eine Welt voller Geheimnisse und Verschwörungen hineingezogen wird, die sich über ganz Europa erstreckt. Die Geschichte zeichnet sich durch Begegnungen mit historischen Persönlichkeiten und Ereignissen aus, insbesondere im Zusammenhang mit dem Knights Templar, der schon immer Teil des Reizes der Serie war.

Für viele Fans ist diese Prämisse in ihrem Gedächtnis verankert, und für diejenigen von uns, die das Spiel unzählige Male gespielt haben, ist es fast wie nach Hause kommen. Es ist erfrischend zu sehen, dass die Reforged Ausgabe diesen ikonischen Start und diese Atmosphäre beibehalten hat. Die Geschichte hält bis heute Bestand und es ist immer noch ein Vergnügen, George dabei zu folgen, wie er versucht, herauszufinden, warum das Café bombardiert wurde, und ihn an einige der berühmtesten und mysteriösesten Orte Europas führt. Auch wenn ich das Spiel fast auswendig kenne, ist es immer noch ein Vergnügen, es noch einmal zu spielen und in seine Welt der Verschwörungen und Geheimnisse hineingezogen zu werden. Es ist eine perfekte Mischung aus historischen Fakten und Fiktion, die das Erlebnis sowohl unterhaltsam als auch zum Nachdenken anregend macht. Als Geschichtslehrer schätze ich besonders, wie das Spiel die Geschichte der Templer in die Erzählung einwebt, was es für mich persönlich noch spannender macht.

Aber was macht die Reforged Edition besonders? Erstens wurde die Grafik stark verbessert. Die Originalgrafik war charmant, aber körnig und ein wenig detailarm. In Reforged wurde alles aktualisiert und die Hintergründe wurden von Hand in wunderschöner 4K-Auflösung neu gezeichnet. Das bedeutet, dass Sie jetzt Details sehen können, die zuvor verborgen oder sehr schwer zu unterscheiden waren. Gleichzeitig hat Revolution dafür gesorgt, dass sich die neue Grafik immer noch originalgetreu anfühlt, was für mich als Fan unglaublich wichtig ist. Oft sieht man Remasters, bei denen die Entwickler zu viel ändern und einiges von dem wegnehmen, was das Originalspiel besonders gemacht hat. Glücklicherweise ist dies hier nicht der Fall. Die Grafik wurde modernisiert, aber das nostalgische Gefühl ist intakt, so dass Reforged wie eine perfekte Balance zwischen Alt und Neu wirkt.

Ich war einer der Fans, die das Spiel auf Kickstarter unterstützt haben, und Revolution hat sehr offen über den Entwicklungsprozess auf dem Weg gesprochen. Eines der Dinge, die sie gesagt haben, ist, dass sie alle Animationen von Grund auf neu erstellen mussten, was es ihnen ermöglichte, mehr Details hinzuzufügen als im Original. Dies macht sich besonders in Georges Gesicht bemerkbar, wo man jetzt kleine Nuancen und Gesichtszüge erkennen kann, die vorher schwer zu erkennen waren. Das verleiht den Charakteren mehr Tiefe und macht das Spiel visuell noch beeindruckender. Die Animationen fühlen sich flüssiger an und das gesamte Spiel hat einen Hauch des charakteristischen Don Bluth-Stils erhalten, der perfekt zur Cartoon-Ästhetik passt.

Obwohl viele Dinge verbessert wurden, gibt es immer noch einige Aspekte des Spiels, die sich nicht geändert haben. Die Rätsel, für die das Spiel bekannt ist, sind immer noch so kryptisch wie eh und je. So ist zum Beispiel das berüchtigte Ziegenpuzzle immer noch Teil des Spiels. Dieses Rätsel ist unter den Fans der Serie zu einer Art Meme geworden, da es notorisch schwer zu lösen ist. Trotz seiner frustrierenden Natur ist es jedoch Teil des ursprünglichen Erlebnisses, und ich bin froh, dass Revolution sich entschieden hat, es zu bewahren, im Guten wie im Schlechten. Es ist ein Teil dessen, was das Spiel zu dem macht, was es ist, und es hätte sich falsch angefühlt, es zu entfernen oder zu ändern.

Eine weitere große Verbesserung in der Reforged Edition ist die Sprachausgabe. Im Originalspiel war der Ton sehr komprimiert, was bedeutete, dass die Synchronsprecher oft so klangen, als würden sie durch eine Socke sprechen. Dieses Problem wurde in Reforged behoben, wo die Sprachausgabe jetzt viel klarer und klarer ist. Der Sound ist zwar immer noch nicht ganz auf dem Niveau dessen, was wir von modernen Spielen gewohnt sind, aber er ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Original und macht die Dialoge viel angenehmer zu hören. Dies ist besonders wichtig, da die Dialoge einen großen Teil des Charmes und der Persönlichkeit des Spiels ausmachen.

Auch die Bedienelemente wurden aktualisiert. Reforged kann jetzt mit einem Controller, einer Maus und einer Tastatur gespielt werden, wodurch das Spiel sowohl für PC- als auch für Konsolenspieler zugänglich ist. Die Steuerung fühlt sich flüssig und reaktionsschnell an, und es ist klar, dass viel Aufwand betrieben wurde, um sicherzustellen, dass sich das Erlebnis genauso gut anfühlt, egal auf welcher Plattform du spielst. Ich habe es sowohl mit Controller als auch mit Maus gespielt und beide funktionieren wirklich gut, was ein großer Pluspunkt für das Spiel ist.

Die Musik in Reforged wurde ebenfalls aktualisiert, und das ist eines der Dinge, die das Spiel wirklich auf ein neues Level heben. Der ikonische Soundtrack von Barrington Pheloung wurde neu aufgenommen und das Ergebnis ist fantastisch. Im Original war die Musik sehr komprimiert, was dazu führte, dass sie nicht wirklich zur Geltung kam. In Reforged wurde die Musik jedoch neu gemastert, was zu einem viel nuancierteren und atmosphärischeren Erlebnis führt. Pheloung, der leider nicht mehr unter uns weilt, wäre sicher stolz darauf gewesen, wie seine Kompositionen in dieser Version klingen. Die Musik ist ein großer Teil der Identität des Spiels und es ist großartig, sie in so hoher Qualität zu hören.

Also, Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged ist es fast 30 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung immer noch wert, gespielt zu werden? Ohne Zweifel. Das Spiel hat es geschafft, alles beizubehalten, was das Original zu etwas Besonderem gemacht hat, und ihm gleichzeitig die Updates zu geben, die es brauchte, um ein modernes Publikum anzusprechen. Die Geschichte, die Charaktere und die Atmosphäre sind immer noch so fesselnd wie eh und je, und die technischen Verbesserungen machen das Erlebnis noch besser. Für alte Fans ist es eine nostalgische Reise zurück in eine Zeit, in der Adventure-Spiele ihren Höhepunkt erreichten, und für neue Spieler ist es eine perfekte Gelegenheit, einen echten Klassiker in einer aktualisierten Version zu erleben. Ich kann es nur weiterempfehlen.