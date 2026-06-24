Die Hitzewelle lässt 68.000 Haushalte in Frankreich ohne Strom zurück

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Eine außergewöhnliche Hitzewelle in Europa hat in Westfrankreich einen Stromausfall verursacht, wodurch laut Reuters und YLE rund 68.000 Haushalte ohne Strom sind.

Gesundheitszentren und kritische Standorte wurden bei diesem Vorhaben priorisiert, wobei Generatoren bereitgestellt wurden, um nach den Ausfällen am Dienstag die Altenheime zu versorgen, die auf einen Transformatorvorfall zurückgeführt wurden.

"Der Vorfall war ein Unfall und stand im Zusammenhang mit der aktuellen Hitzewelle. Niemand wurde verletzt."

Für die Region wurde eine Hitzewarnung herausgegeben.

Frankreich erlebte Anfang dieser Woche seine wärmste Nacht seit Beginn der Aufzeichnungen mit durchschnittlich 21,6 Grad Celsius. Die Temperaturen werden diese Woche tagsüber im ganzen Land voraussichtlich auf über 40 Grad Celsius steigen.