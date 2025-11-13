Die größte Fussballgewerkschaft der Welt (FIFPRO) kritisiert die FIFA für ihre "leeren Worte und Versprechungen"

HQ

Die FIFPRO, die weltweit größte Gewerkschaft der Fußballer, die 65.000 Fußballer vertritt, hat einen von ihrem Präsidenten Sergio Marchi unterzeichneten Brief geschickt, in dem sie die Untätigkeit der FIFA kritisierte, "die Ungerechtigkeiten, Missbräuche und den mangelnden Respekt für die Spieler zu beenden", und erklärte, dass sich nach den "leeren Worten" und Versprechungen der FIFA "nichts geändert" habe.

"Es wurde ein menschlicherer, rationalerer Fußball versprochen. Aber nichts wurde in die Praxis umgesetzt. Wir erleben weiterhin endlose Saisons mit Spielen alle drei Tage oder weniger, anstrengenden Reisen und ohne Erholungspausen. Spieler werden als unerschöpfliche Ressourcen behandelt, nicht als Menschen. Wer zu viel spielt, riskiert sein körperliches und geistiges Wohlbefinden; denjenigen, die zu wenig spielen, mangelt es weiterhin an echten Chancen und Politiken, die ihre Entwicklung garantieren", prangerte Marchi an.

"Auch miserable Gehälter und Vertragsbrüche bestehen weiterhin, von denen Tausende von Fußballern weltweit betroffen sind", und verwies darauf, dass einige Fußballer monatelang ohne Bezahlung arbeiten. Marchi erwähnte auch die "unverantwortliche Planung von Spielen zu extremen Zeiten und Temperaturen" und nannte als Beispiel die Klub-Weltmeisterschaft, "ein Turnier, das darauf ausgelegt ist, die Einnahmen zu maximieren, ohne Rücksicht auf das Leid der Fußballer oder der Zuschauer".

"Es gibt keine Planung, keine Prävention, keinen Respekt. Es gibt nur eine Besessenheit vom finanziellen Gewinn. Angesichts dieser Realität agiert die FIFA weiterhin arrogant und weigert sich, zuzuhören, einen Dialog zu führen oder Konsultationen zu führen." Der FIFPRO-Präsident beschwerte sich, dass die FIFA im vergangenen Monat ein Treffen mit einigen Spielergewerkschaften aus einigen Ländern in Marokko abgehalten habe, die FIFPRO aber außen vor gelassen habe.

Für Marchi praktizierte die FIFA eine "strukturelle Diskriminierung, die zutiefst undemokratisch ist", indem sie "FIFA-freundliche Konsultationsorganisationen" schuf, mit anderen Worten, sie schuf "falsche" Gewerkschaften, anstatt mit der wichtigsten Gewerkschaft zu sprechen.