Die große, schlechte Destiny 2: Lightfall-Vorschau

Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der Destiny 2 Fans und Spieler anfangen, Schaum vor dem Mund zu haben, während Bungie enthüllt und Informationen über die nächste Erweiterung, das nächste große Kapitel der Science-Fiction-Saga, heraussickert. Da Lightfall am 28. Februar 2023 erscheint, habe ich an einem von Bungie veranstalteten Preview-Event teilgenommen, bei dem ein Entwicklerteam eine ganze Reihe von Gameplays über die Erweiterung gezeigt und kommentiert und einige der neuen Mechaniken und Funktionen, die damit einhergehen werden, ausführlicher erklärt hat.

Zu diesem Zweck habe ich, da es ein LOT zu kauen gibt, diese Vorschau in Abschnitte unterteilt, die sich auf die jeweiligen neuen Teile und Verbesserungen von Destiny 2 und das, was in Lightfall ankommt, konzentrieren.

Was ist die Handlung von Lightfall?

Destiny 2-Spieler sind wahrscheinlich mehr als vertraut mit dem, was in Lightfall kommt, aber für diejenigen, die nicht auf dem neuesten Stand sind, hier ist eine wirklich kurze Zusammenfassung der Handlung der Erweiterung.

Als die drohende Bedrohung durch The Witness auf die Sol System drückt, begeben sich die Guardians in die äußeren Bereiche des Systems, um sich dem ehemaligen Cabal-Kaiser Calus zu stellen, der zu Disciple of The Witness wurde, als er eine Invasion in die neptunische Stadt Neomuna unternimmt.

Diese Kampagne wird eine Legendary Mode für die Guardians haben, die nach einer härteren Herausforderung suchen, die einen ganzen Satz mächtiger Rüstungen belohnt.

Was macht Neomuna besonders?

Nachdem die Erzählung aus dem Weg geräumt ist, lassen Sie uns über dieses neue Ziel sprechen, das ein wirklich, wirklich großer Schritt gegenüber dem zu sein scheint, was wir zuvor gesehen haben. Aufbauend auf den vorherigen spärlichen und ziemlich leeren Umgebungen, die in der Vergangenheit Destiny 2 Orte geprägt haben, scheint Neomuna viel geschäftiger und voller zu sein. Die Cyberpunk-Stadt ist voller Gebäude und wird durch ihre Vertikalität und hoch aufragenden Wolkenkratzer definiert. Es fühlt sich eng und geschäftig und bunt an, aber gleichzeitig triefend mit neuen Aktivitäten und Möglichkeiten zum Erkunden.

Neue Gruppenaktivitäten, die eher der Herausforderung von Nightmare Containments im Haunted Leviathan als der eines Public Event ähneln, werden zugänglich sein, wobei diese als Disrupt Hack bezeichnet werden. Um dies zu ergänzen und die Leviathan-Vergleiche aufzugreifen, werden Feinde, die durch die Straßen von Neomuna streifen, mehr kämpfen als die von umherstreifenden Feinden in der EDZ und anderen Orten.

Neomuna scheint auch ein Design zu haben, das komplexer ist als andere Orte, die weitgehend durch ihre drei Hauptunterbereiche und Abzweigungspfade definiert sind, wobei diese Stadt ein komplexerer Ort zum Navigieren und Erkunden ist. Was einige der Orte betrifft, so kann sich Guardians über dem Stadtbild zum Pouka Pond wagen, um die seltsamen fliegenden Fische zu sehen, die die Gegend bewohnen, und wird sogar in der Lage sein, zu Calus' riesigem Schiff, dem Typhon Imperator .

Der Hub-Bereich von Neomuna wird auch eine Weiterentwicklung gegenüber anderen standortspezifischen Hubs sein und über eine Mailbox und eine Möglichkeit verfügen, auf Ihren Tresor zuzugreifen, und alles wird mit einem neuen Anbieter abgeschlossen, der zufällig einer der neuen Charaktere ist, der Cloud Strider, Nimbus. Guardians wird auch auf digitale Bürger stoßen, die Neomuna bewohnen, die sich wie The Dreaming City's Corsairs verhalten können und zusätzliche narrative Beats und sogar die gelegentliche kurze Suche bieten.

Wie wird Guardians Strand gewährt?

Bungie hat viel von der neuen Unterklasse Strand gezeigt, also werde ich mich hier kurz fassen und nur über einige der neuen Teile sprechen, über die wir informiert wurden.

Dies wird eine Darkness-Macht sein, die nicht auf die gleiche Weise erlangt wird wie Stasis oder eine der Light-Kräfte. Es wird im Laufe der Lightfall-Kampagne langsam freigeschaltet, wobei der Guardian im Laufe der Erzählung weitere Kräfte erhält. Strand bezieht seine Kraft auch nicht aus dem Traveler oder dem Pyramids und wird stattdessen als "Netz des Lebens" bezeichnet.

Strand's Freischaltmuster gilt auch für die Art und Weise, wie Guardians Aspects usw. erhält, was bedeutet, dass es im Laufe der Geschichte eher eine Machtkurve aufweist, anstatt den steilen Sprung, der andere Unterklassen geprägt hat.

Was die Strand-Supers betrifft, so ist jeder als der folgende bekannt:



Titan: Berserker - Bladefury



Hunter: Threadrunner - Silkstrike



Warlock: Broodweaver - Needlestorm



Jede der Strand-Unterklassen wird in der Lage sein, einen Enterhaken zu verwenden, der ihre Granate ersetzt, die fast wie ein hochgefahrener Nahkampf wirkt, da du damit nicht nur springen und herumreisen kannst, sondern dich auch für verheerenden Schaden aus nächster Nähe hineinschleudern kannst.

Was das Aussehen der Klasse in Aktion betrifft, drehte sich das Gameplay um den Silkstrike Hunter Super, und von dem, was wir gesehen haben, sieht dies fast wie eine Kombination aus Arc Staff aus, die mit Spectral Blades zusammenpasst, und sieht unglaublich flüssig und mit hohem Schaden aus und auf seine Weise sehr einzigartig.

Gegen wen werden die Guardians kämpfen?

Mit einer neuen Erweiterung kommen neue Feinde, wenn auch nicht ganz in dem Ausmaß, wie wir es in The Witch Queen erhalten haben. Viele der Feinde, denen ihr gegenüberstehen werdet, werden sehr vertraut sein, wobei Calus' Shadow Legion im Wesentlichen ein schwierigerer Zweig der Kabale ist, den es zu besiegen gilt. Hinzu kommt jedoch Tormentors, die weitaus bedrohlichere Feinde sind, die die Dark Harvest-Fähigkeit nutzen können, um buchstäblich das Leben aus einem Guardian zu saugen. Was Tormentors so besonders macht, ist, dass es Varianten dieser Feinde geben wird, wobei einige stärker/schwächer sind als andere und die härtesten echte Bedrohungen für unvorbereitete Guardians sind.

Ansonsten wurde kurz gezeigt, dass Feinde jetzt Strand Schilde besitzen können, die ihr überwinden müsst, wobei einige sogar etwas tragen, das wie ein Schild vom Typ Darkness aussieht, wobei der orangegoldene Schein des Pyramids sie verhüllt. Vex scheinen auch auf Neomuna präsent zu sein, aber das Ausmaß bleibt unklar.

Schließlich, als kurze Anmerkung, haben wir einen Schnappschuss von Calus gesehen, und für diejenigen, die sich wundern, scheint er etwa doppelt so groß wie ein Tormentor zu sein - also ein sehr großer Kerl.

Was wissen wir bisher über Exotics?



Quicksilver Storm: Cloud Strider Autogewehr, das bereits für alle mit einer Lightfall-Vorbestellung verfügbar ist.



Final Warning: Strand Seitenarm, der Halteseile verwendet und Verfolgungsgeschosse abfeuert.



Deterministic Chaos: Void Maschinengewehr, das Ziele schwächt, wenn es feuert.



Winterbite: Stasis Glaive, die Feinde beim Aufprall einfriert.



Cyrtarachne's Façade: Hunter Helm, der bei Verwendung eines Strandgreifers eine Anti-Flinch-Panzerung bietet.



Abeyant Leap: Titan-Beinrüstung, die bei Verwendung einer Barrikade mehrere suchende Projektile hervorbringt.



Swarmers: Warlock Beinpanzerung, die Threadlings erzeugt, nachdem ein Strand Tangle zerstört wurde.



Es wird natürlich weitere Exotics zu jagen geben, sowie eine Sammlung von Legendary Rüstungen und Waffen, wie die untenstehenden.

Wie gestaltet sich die Buildcrafting-Suite?

Da Bungie seit einiger Zeit ziemlich offen mit diesem Feature umgeht, lasse ich jeden, der nach unglaublich feinen Details über die Mods / Buildcrafting - und für diese Angelegenheit Loadouts (über die ich als nächstes sprechen werde) - den entsprechenden Blogbeitrag hier besuchen lassen. Was ich jedoch hinzufügen werde, ist, wie alles aussieht und in der Praxis zu funktionieren scheint.

Dieses System ähnelt dem Transmog-System und ermöglicht es den Spielern, in eine definierte Benutzeroberfläche zu gelangen, die dem Buildcrafting gewidmet ist. Hier kannst du alle Mods finden, die du derzeit ausgerüstet hast, alle Energieslots sehen, die deine Rüstung bietet, sichtbar und deutlich zeigen, welche Champion Mods du unterbringst, und die gleiche Art von Angebot für Waffen, die sich in einem separaten, aber angebrachten Fenster befinden.

Es ist so konzipiert, dass es einfach und leicht verständlich ist, weshalb Mods nicht mehr durch ein bestimmtes Energieelement definiert werden und warum bestimmte Mods ganz entfernt werden.

Das System wurde auch so konzipiert, dass es einfach zu teilen ist, was bedeutet, dass Sie einfach einen Screenshot machen und Ihren Build Freunden zeigen können, die daran interessiert sind, ihn auszuprobieren.

Es sollte hier hinzugefügt werden, dass, da Champions so geändert werden, dass sie durch tatsächliche Elementarbewegungen betäubt werden können und nicht nur davon abhängen, welche Seasonal Mods verfügbar sind, es noch einfacher werden sollte, Builds zu erstellen, die für Endgame-Aktivitäten wie Grandmaster Nightfalls geeignet sind.

Wie funktionieren Loadouts?

Im Anschluss an die Buildcrafting-Seite wurde auch über die Loadouts-Funktion gesprochen. Dies ermöglicht es Spielern, bis zu zehn einzigartige Loadouts zu speichern (mit Loadout-Slots, die durch Guardian Ranks verdient werden, worauf ich gleich noch eingehen werde). Dies funktioniert, indem Spieler Gegenstände und Waffen aus ihrem Tresor ziehen können, ohne ihn tatsächlich besuchen oder eine Drittanbieter-App verwenden zu müssen, obwohl dies nur der Fall ist, wenn Sie den notwendigen Platz in Ihrem Inventar haben. Angenommen, Sie tun es, klicken Sie einfach auf das gewünschte Loadout - das mit einem Namen, einem speziellen Logo usw. definiert werden kann - und alles wird sofort geändert, und ich meine wirklich alles, einschließlich Mods, Unterklasse Aspects und so weiter.

Es sollte hier klargestellt werden, dass Sie nur mit der Loadout-Mechanik Gegenstände aus dem Tresor abrufen können, da diese keine unbenutzten Gegenstände ablegen kann - zumindest noch nicht. Außerdem funktioniert das Tauschen von Loadouts nur an Orten, an denen dein Loadout nicht gesperrt ist, d.h. nicht bei bestimmten Aktivitäten im späten Spiel.

Was sind Guardian Ranks und wie funktionieren sie?

Seit langem wird die Reise, die Spieler in der Destiny-Serie unternommen haben, als Triumphs geprägt und dokumentiert, und obwohl sich dies nicht ändern wird, wird das Guardian Ranks-System diesen mehr Gewicht verleihen.

Es wird eine bessere Form des Onboardings für New Lights sein, aber auch zusätzliche Herausforderungen für Veteranen mit sich bringen. Die Idee ist, dass Sie Ränge verdienen, wenn Sie Aufgaben im Spiel abschließen, Ränge, die durch die Triumphs definiert werden, die Sie abschließen. Es wird 11 Ränge geben, die es zu durchlaufen gilt, wobei die ersten sechs / sieben größtenteils neueren Spielern und den Aufgaben, die sie zuerst übernehmen werden, zugeschrieben werden. Die Ränge danach werden an jede Saison gebunden sein und sich um immer anspruchsvollere Aktivitäten und Aufgaben drehen, wobei der oberste Rang, 11, für diejenigen reserviert ist, die Grandmaster Nightfalls, Master Raids, Trials of Osiris genießen. und andere echte Endspielaktivitäten. Diese letzten Ränge werden zurückgesetzt, wenn eine neue Saison kommt, werden aber in einer Guardian's-Reise in Erinnerung gerufen.

Bungie beschrieb diese Funktion auch als eine Möglichkeit für Guardians, klar zu sehen, was sie als nächstes bei der Suche und den Bemühungen tun sollten, um besser bei Destiny 2 zu werden.

Staffel 20 - Season of the Defiance

Während das Gesprächsthema hauptsächlich Lightfall war, haben wir ein wenig mehr über die Saison erfahren, die zusammen mit der Erweiterung kommen wird. Es wird als Season of the Defiance bekannt sein und sich um die Aktion drehen, die in der Nähe von zu Hause stattfindet. Erwarten Sie, dass einige Ihrer Lieblingscharaktere (einschließlich Mithrax, Petra und Devrim Kay) aus den letzten Jahren zusammenarbeiten, um Zivilisten zu retten und zu evakuieren und gleichzeitig Gefangene von den Invasionstruppen zu befreien, die mit der Eroberung der Erde beauftragt wurden.

Jahr 6 in Kürze

Während Bungie nicht in Details eintauchte, neckten die Entwickler das, was im Laufe von Jahr 6 von Destiny 2 kommen wird, mit Versprechungen über Änderungen am saisonalen Modell, der Rituals-Playlist, der Spielerleistung, dem Schwierigkeitsgrad und mehr, was bedeutet, dass hoffentlich viele Optimierungen an der breiteren Destiny-Erfahrung vorgenommen werden.

The Final Shape und darüber hinaus

Und zu guter Letzt wurden ein paar kurze Momente dem gewidmet, was nach Lightfall kommt. Uns wurde gesagt, dass diese bevorstehende Erweiterung der Katalysator für The Final Shape ist und was nach dem Light and Darkness Saga kommt.

Zu diesem Zweck fügte Bungie hinzu, dass Destiny (als Serie, nicht unbedingt Destiny 2) "noch lange nicht vorbei" ist und dass die Zukunft uns über unser Sonnensystem hinaus in die Tiefen des Kosmos führen wird.

Erwarten Sie, mehr über all dies zu erfahren, nachdem Destiny 2: The Final Shape irgendwann im Jahr 2024 erscheint, und auch darüber, was Bungie für das 10-jährige Jubiläum von Destiny 2's geplant hat.

Was Destiny 2: Lightfall betrifft, schaut euch die Erweiterung selbst an, wenn sie am 28. Februar 2023 auf PC, PlayStation und Xbox erscheint.