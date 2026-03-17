Die Freundschaftsspiele, die Spanien nächste Woche anstelle des abgesagten Finalissima bestreiten wird

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Die Absage der Finalissima zwischen Spanien und Argentinien, die für den 27. März angesetzt war, bedeutete, dass der Königliche Spanische Fußballverband (RFEF) schnell handeln musste, um neue Freundschaftsspiele für das internationale Fenster im nächsten Monat zu organisieren, das letzte vor der Weltmeisterschaft im Juni. Die spanische Nationalmannschaft wird nächste Woche zwei Freundschaftsspiele bestreiten, gegen Serbien am 27. März und möglicherweise gegen Ägypten am 31. März.

Das erste Spiel findet gegen Serbien am Freitag, den 27. März um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT in Vila-real statt, dem Tag, an dem Spanien voraussichtlich gegen die Weltmeister in Katar spielen würde – Pläne, die aufgrund des Konflikts im Nahen Osten geändert und schließlich abgesagt wurden.

Das andere Spiel wird voraussichtlich gegen Ägypten stattfinden, ein Freundschaftsspiel, das bereits im Rahmen des inzwischen abgesagte "Qatar Football Festival" für den 30. März geplant war. El País berichtet, dass RFEF, Ägypten und Katar darüber sprechen, das Spiel nach Spanien zu verlegen, und es soll am 31. März stattfinden.