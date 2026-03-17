Vance unterstützt Trump im Irankrieg und spielt politische Differenzen herunter

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JD Vance sagt, er unterstütze Donald Trumps Umgang mit dem Krieg mit dem Iran, um Spekulationen über Spaltungen innerhalb der Regierung zu entschärfen.

Im Gespräch mit Trump im Weißen Haus sagte Vance, er vertraue dem Präsidenten, "die Fehler der Vergangenheit" zu vermeiden und sicherzustellen, dass der Konflikt effektiv gehandhabt wird. Seine Kommentare kommen nach wochenlangen Fragen darüber, ob seine zuvor geäußerten Anti-Kriegs-Ansichten ihn mit Trumps aggressiverer Haltung in Konflikt bringen.

Vance, der sich einst als kritisch gegenüber US-Militärinterventionen bezeichnete, räumte philosophische Unterschiede ein, betonte jedoch die Ausrichtung auf zentrale Ziele, darunter die Verhinderung der Atomwaffenbeschaffung durch den Iran. Seine Äußerungen signalisieren einen öffentlichen Versuch, Einheit zu schaffen, während der Konflikt andauert...